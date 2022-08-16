«Південь» попередив про дуже високу загрозу ракетного обстрілу

Росія готова вдарити по Україні одночасно 16 «Калібрами»

У Чорному морі триває шторм. Напоготові перебувають два ворожих ракетоносії з 16 «Калібрами», які як і решта корабельно-катерного складу укриваються від шторму і ураження поблизу кримського узбережжя. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Загрози ракетних ударів та артилерійських обстрілів територій в нашій зоні відповідальності залишаються на дуже високому рівні вірогідності. Водночас, ворог намагається тиснути і психологічно, просуваючи наративи про накопичення посиленого угруповання військ на півдні та готовності проривати оборону», – йдеться в повідомленні.

Командування закликає не нехтувати попередженнями про повітряну небезпеку, ретельно перевіряти інформацію, не дозволяти ворогу маніпулювати вашою свідомістю та вірити в сили оборони і нашу перемогу.

Нагадаємо, сьогодні, 16 серпня, російські загарбники завдали ракетних ударів по Житомирській області, підтверджені два вибухи.

До слова, триває 174-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах нашої держави.