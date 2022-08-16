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Обстріл Житомирщини: ОВА повідомила деталі атаки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл Житомирщини: ОВА повідомила деталі атаки
фото з відкритих джерел

Місцева влада підтвердила два вибухи

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що ракети, якими рашисти сьогодні обстріляли Житомирщину, були випущені з території Білорусі.

«За попередньою інформацією, ракети, які сьогодні влучили по Житомирському району, випущені з території Білорусі», – написав Бунечко в Телеграм.

Як повідомлялося, сьогодні, 16 серпня, російські загарбники завдали ракетних ударів по Житомирській області, підтверджені два вибухи.

Нагадаємо, триває 174-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах на території України.

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Теги: вибух Білорусь війна Житомирщина

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