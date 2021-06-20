Разумков назвав умову, за якої Рада візьметься за відтермінування українського дубляжу

«Політики починають порушувати питання мови для того, щоб отримати політичний рейтинг» – Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент розгляне законопроєкт, який відтерміновує дубляж українською фільмів і серіалів, якщо він пройде підготовку в комітеті.

Про це Разумков розповів в інтерв’ю Радіо Свобода, повідомляє Укрінформ.

«Він є одним з законопроєктів, як і будь-який інший, в порядку денному Верховної Ради України. Це законопроєкт 5554. Якщо він буде підготовлений комітетом, так само як і інші, потрапить до зали. Зараз про терміни ми не говоримо. Наскільки я знаю, комітет він (законопроєкт – ред.) поки що не пройшов», – зазначив Разумков.

За його словами, бізнес, телеканали вважають це питання важливим.

«Тому що, дійсно (ми ж відверто говоримо), за цей рік, коли вони повинні були напрацювати контент, їм це було зробити неможливо, тому що був Covid. Це правда. Це може подобатися, не подобатися. І в цьому плані я бізнес розумію. Я розумію людей, які переживають, щоб не було утисків. Але завжди треба шукати баланс, свою позицію треба пояснювати… Але не всі хочуть пояснювати. Є колеги, які хочуть виключно попіаритися на цьому», – заявив Голова ВР.

На його думку, політики починають порушувати питання мови для того, щоб отримати політичний рейтинг.

«Я не є представником профільного комітету. Думаю, що там є ті, хто підтримує цей законопроєкт, є й ті, хто буде виступати проти. Але дуже важливо, щоб одне одного чули. Тому що коли кожен кричить своє, то за цим шумом ми втрачаємо раціональне зерно», – наголосив спікер.

Напередодні законопроєкт мав розглянути відповідний комітет парламенту, однак засідання скасували.

Нагадаємо, 1 червня Верховна Рада України не погодилась включити до порядку денного два законопроєкти, якими пропонується через карантин відтермінувати обов’язкове озвучування фільмів українською мовою. Рішення про розгляд проєктів «слуг народу» підтримали лише 204 нардепи із 226 необхідних.

Верховна Рада на засіданні 15 червня внесла до порядку денного законопроєкт »Про внесення змін до деяких законів щодо підтримки вітчизняних виробників теле- та кінопродукції в період встановлення карантину у зв’язку із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (№5554). Він пропонує відтермінувати норму про обов’язкове дублювання фільмів українською мовою, що має набути чинності з 16 липня 2021 року.

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