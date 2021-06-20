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    День батька. Спікер Разумков опублікував щемливе фото із сімейного архіву

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    Разумков сподівається, що батько пишався б ним - День батька. Спікер Разумков опублікував щемливе фото із сімейного архіву
    Разумков сподівається, що батько пишався б ним
    Фото: «Главком»

    Тато нинішнього голови Верховної Ради передчасно помер, коли той був підлітком

    Зворушливим знімком із сімейного архіву поділився голова Верховної Ради Дмитро Разумков. На своїй сторінці у Facebook він опублікував світлину із батьком.

    «У багатьох речах мені хотілося би бути схожим на батька. У нас було надто мало часу, щоб я міг перейняти його знання та життєвий досвід.

    Проте навіть зараз, через багато років, я постійно чую від людей, які його знали, теплі спогади і щирі слова поваги. Пишаюся тим, що я його син. І сподіваюся, йому за мене не соромно. А сьогоднішнє свято – День батька – це чергове нагадування, як важливо цінувати близьких і час, проведений із ними», – написав Разумков.

    Як відомо, батько нинішнього спікера передчасно помер, коли той був підлітком. Олександр Разумков пішов із життя у віці 40 років. Спікер визнав, що переніс ту втрату дуже важко. «У мене рано не стало батька. Якщо чесно, я був впевнений, що у політику не піду, от на 99%», – ділиться спогадами Разумков. При цьому він пригадав деталі тих трагічних подій у своєму житті. Голова Верховної Ради визнає, що через 20 років не знає справжніх причин ранньої смерті тата.

    «Офіційний діагноз – хвороба, онкозахворюваня. Це офіційна версія, але є й неофіційна. Багато аспектів були пов’язані зі специфічними подіями, які відбувались навколо нашої родини, мого батька. Як це швидко сталось, чи само це сталось, чи хтось до цього доклав руку», – зазначив голова Верховної Ради.

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    Теги: Facebook Дмитро Разумков
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    День батька. Спікер Разумков опублікував щемливе фото із сімейного архіву