День батька. Спікер Разумков опублікував щемливе фото із сімейного архіву
Тато нинішнього голови Верховної Ради передчасно помер, коли той був підлітком
Зворушливим знімком із сімейного архіву поділився голова Верховної Ради Дмитро Разумков. На своїй сторінці у Facebook він опублікував світлину із батьком.
«У багатьох речах мені хотілося би бути схожим на батька. У нас було надто мало часу, щоб я міг перейняти його знання та життєвий досвід.
Проте навіть зараз, через багато років, я постійно чую від людей, які його знали, теплі спогади і щирі слова поваги. Пишаюся тим, що я його син. І сподіваюся, йому за мене не соромно. А сьогоднішнє свято – День батька – це чергове нагадування, як важливо цінувати близьких і час, проведений із ними», – написав Разумков.
Як відомо, батько нинішнього спікера передчасно помер, коли той був підлітком. Олександр Разумков пішов із життя у віці 40 років. Спікер визнав, що переніс ту втрату дуже важко. «У мене рано не стало батька. Якщо чесно, я був впевнений, що у політику не піду, от на 99%», – ділиться спогадами Разумков. При цьому він пригадав деталі тих трагічних подій у своєму житті. Голова Верховної Ради визнає, що через 20 років не знає справжніх причин ранньої смерті тата.
«Офіційний діагноз – хвороба, онкозахворюваня. Це офіційна версія, але є й неофіційна. Багато аспектів були пов’язані зі специфічними подіями, які відбувались навколо нашої родини, мого батька. Як це швидко сталось, чи само це сталось, чи хтось до цього доклав руку», – зазначив голова Верховної Ради.