«Не хочуть ділитись любов’ю». Психотерапевтка розповіла, звідки в Україні взялося покоління «сніжинок»

Сніжинки прекрасні, дуже тендітні, але при цьому зовні колючі

Покоління, якому нині 20-30 років, вельми аутичне та інфантильне. Це прекрасні люди, однак вони часто мають проблеми із самоідентифікацією, відкладають батьківство або ж вибирають узагалі не заводити дітей. Про те, чому так трапилося, у інтерв’ю «Главкому» розповіла психотерапевтка Марія Фабричева.

«Покоління людей, яким зараз 20-30 років, називають «сніжинками». Сніжинки прекрасні, дуже тендітні, але при цьому зовні колючі. Є проблеми з інфантильністю, проблеми з відповіддю на питання «хто я?». Це відлуння з часів, коли нашим бабусям забороняли бути собою, була тоталітарна держава, яка казала, якими всім бути. На психологічному рівні давала «не висувайся і не будь собою», і транслювала наступному поколінню. Наступне покоління, батьків «сніжинок», влетіло в революційні зломи, коли народились в одній державі, а жили в іншій. Завдання було одне: вижити. Ми мали свободу, але як користуватися цією свободою, ніхто не розповідав. В моєму поколінні чимало ранніх шлюбів, раннього народження дітей. Ми – трудоголіки, яке постійно думає, як вижити. А от своїх дітей завжди оберігали. Тому вони інфантильні, ніжні, бо їм батьки намагаються дати все, чого не було у них в дитинстві. Ці діти не хочуть ділитись любов’ю, хочуть якомога довше побути дітьми. У дітей своїх дітей не буває. Спрацьовує логіка: «Якщо на психологічному рівні я не відчуваю себе дорослим, чому я маю з тобою ділитись чимось? Я піду, поп’ю кави, попрацюю», – пояснила Марія Фабричева.

Психотерапевтка також зауважила, що «сніжинки» більше орієнтовані на зарубіжний досвід. Вони мають багато інформації і бачать, що немає нічого страшного у тому, щоб народити дитину в 40, 45. В Італії люди університет закінчують в 35-38, і нічого, все добре. На Сицилії доки дитина живе з батьками, доти батьки її утримують.

«Зрозуміло, що коли молода людина виходить у цей світ, вона бачить, скільки задоволення від нього можна отримати. До карантину можна було взяти рюкзак, купити квиток на лоу-кост – і от ти вже гуляєш вже по іншому місту, досліджуєш світ. Коли тобі настільки весело, ти в своїй зграї і коли бачиш, як змінюється життя новоспечених батьків, десять разів подумаєш перед тим, як випасти зі зграї та ділитися усім своїм часом з іншою істотою», – сказала Марія Фабричева.

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