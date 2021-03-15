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    Разумков узяв у радники ексрегіонала, який підтримував «Беркут» (фото)

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    Сергій Чернов&nbsp;призначений радником спікера Ради на громадських засадах&nbsp; - Разумков узяв у радники ексрегіонала, який підтримував «Беркут» (фото)
    Сергій Чернов призначений радником спікера Ради на громадських засадах 
    Фото з відкритих джерел

    Сергій Чернов буде займатися питаннями розвитку місцевого самоврядування та проведення реформи децентралізації

    Депутат Харківської обласної ради, колишній глава Харківської облради і член Партії регіонів Сергій Чернов став позаштатним радником голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

    Про це він повідомив «Депо».

    Чернов зазначив, що призначений радником на громадських засадах і буде займатися питаннями розвитку місцевого самоврядування та проведення реформи децентралізації,

    «На сьогоднішній день без Верховної Ради реформа в країні ніяка неможлива, всі законодавчі ініціативи, які сьогодні реалізуються, реалізуються практиками. Тому я вважаю, що абсолютно буде корисним, якщо я і колеги мої, команда людей, які з практичного боку працювали і продовжують сьогодні займатися місцевим самоврядуванням, буде об'єктивно інформувати, в тому числі й керівника Ради», – розповів харківський депутат.

    Чернов додав, що не буде брати участь в написанні законопроєктів.

    «Я буду насамперед виконувати ті доручення, що буде ставити переді мною як перед радником на громадських засадах голова Верховної Ради Дмитро Олександрович Разумков. І, звичайно ж, в першу чергу ці питання будуть стосуватися регіональної політики і розвитку місцевого самоврядування», – сказав він.

    Нагадаємо, що в січні 2014 року, під час Революції Гідності, Чернов, як і тодішній глава Харківської ОДА Михайло Добкін і вся фракція Партії регіонів в облраді провели сесію в футболках з написом «Беркут».

    Чернов другий праворуч
    Чернов другий праворуч

    У лютому 2014 року Чернов увійшов до складу так званого «Всеукраїнського громадського союзу «Український фронт». На заході він та інші учасники були з забороненими в Україні георгіївськими стрічками.

    Чернов перший зліва
    Чернов перший зліва

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    Теги: Харків Верховна Рада депутат самоврядування Дмитро Разумков
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