Недобитий Дубінський і «заслані козачки». Як Зеленський оглядав свої партійні ряди

З романтика-дилетанта, який йшов будувати «країну мрії», Зеленський перетворився у змучену, але рішучу людину, яка, схоже, позбавлена всіх ілюзій

Партія президента провела «історичний» з’їзд

На третьому році активного існування у політиці партія «Слуга народу» зібралась на «історичний» з’їзд. Саме так його наперед охрестили соратники президента: 13 березня вони запланували вирішити усі проблеми, накопичені за час свого перебування в монобільшості.

А трапилось в житті «Слуги народу» багато чого: виключення перших «зрадників», поділ на групи впливу, внутрішні чвари та перші місцеві вибори, які дозволили «слугам» зайти в місцеві ради.

Анонсуючи порядок денний з’їзду, голова партії Олександр Корнієнко наголошував на прийнятті нового статуту партії, який зафіксує її модифіковану організаційну структуру, та нової партійної доктрини, яка б чіткіше окреслювала обрану нішу «радикального центризму».

Втім останні кроки РНБО та взагалі президентська риторика наводять на думку, що скоро з цього оксюморона може зникнути якраз слово «центризм». «Слуг», які довго сиділи на ідеологічному шпагаті, все більше зносить в ультрапатріотичний (як для них, звісно) бік, а окремі депутати, на кшталт Макса Бужанського чи Євгена Шевченка, там залишаються на маргінесі.

Пробираючись крізь не надто численних мітингувальників-ФОПівців, «слуги» стікалися до своєї звичної штаб-квартири в бізнес-центрі «Парковий», де у них проходять і буденні, і визначні події.

Нардеп Олександр Куницький вирішив підхопити «челендж» від голови своєї фракції Давида Арахамії. Той напередодні заплатив штраф за парковку на пішохідному переході біля Офісу президента, а Nissan Куницького перед «Парковим» просто евакуювали. Справедливості заради, коли в такі дні сюди з’їжджається весь бомонд, паркуватись на Парковій алеї дійсно нема де.

Евакуація автівки нардепа Куницького (Фото: Київ. Оперативний)

У фойє перед залом, де мав проходити з’їзд, «слуги» фотографувались один з одним. Ближче до 11 години, коли мав розпочатися з’їзд, з’явилися партійні фротмени – Арахамія та Корнієнко. Останній поділився планами створити політраду на всеукраїнському рівні, бо до цього в «Слузі народу» була лише дуже обмежена за чисельністю вища рада. Також Корнієнко пообіцяв, що такі політради будуть створені в кожній обласній організації. Тим часом до «Паркового» прибув президент, тому всіх швидко стали заганяти до зали. Входів було два, але один з них швидко закрили, а тих, хто не встиг, відправляли на сусідній. Двері зачинилися буквально перед носом нардепа Юрія Корявченкова. Здавалося, масивний «Юзик» може просто не помітити такої перешкоди та тих, хто її перед ним створив, але нардеп слухняно пішов до інших дверей слухати президента.

А от колезі Корявченкова по фракції Юрію Камельчуку, який належить до секти «ковід-дисидентів», пощастило менше. Він не пройшов реєстрацію та влаштував скандал на вході, коли охорона не пустила його за депутатським посвідченням. Камельчук кричав, що це є перешкоджанням його депутатській діяльності. В результаті обуреного депутата таки запустили до зали. Згодом він вибачився в «фейсбуці» «за хвилю емоцій» – мовляв, працівники УДО швидко вирішили його конфлікт з працівником приватної охорони, який «не знає законів».

«Краще встаньте і підіть»

За останні три роки Володимир Зеленський пройшов шлях не менш драматичний, ніж його партія. З більшою частиною своїх соратників глава держави познайомився вже «по факту». З романтика-дилетанта, який йшов в президенти будувати «країну мрії», він перетворився у змучену, але рішуче налаштовану людину, яка вже, схоже, позбавлена всіх ілюзій. Власне, його виступ перед своєю партією наштовхує саме на такі оцінки.

Зеленський згадав, як його похід в президенти починався з великої піци, що замовили в офіс, а виборці проголосували і за нього, і за партію, тому що побачили в них щирість. Але такій щирій команді одразу довелося зіштовхнутися зі старою системою, олігархами, корумпованими суддями та чиновниками. Окремо президент відмітив тіньових царів, які скуповували землю, і букмекерів, що ухилялися від сплати податків… Так Зеленський натякав, що саме «слуги» нібито вивели цих аферистів з тіні, легалізувавши продаж землі та гральний бізнес.

Щодо подальшої долі «Слуги народу», то Зеленський заявив, що у партії починається новий етап, коли всі помилки переосмислено та висновки зроблено, а команда поступово очищується від «засланих козачків» та випадкових людей. Корнієнка згодом засипали питаннями (в тому числі, і делегати з’їзду), що ж це за «заслані козачки» в партії, але той прогнозовано пішов від прямих відповідей.

Подальшою задачею «слуг» президент бачить прийняття важливих законів: тих, які закінчать децентралізацію, реформу ринку землі, народовладдя, судову реформу, амністію капіталів, подолання корупції. Ще один необхідний, на думку президента, момент – єдність монобільшості, яка має давати мінімум 226 голосів за всі принципові речі. Регіональні осередки Зеленський закликав більше брати на себе відповідальність.

«Якщо в цьому залі є ті, хто готовий опустити руки або досі не зрозумів різницю між думкою народу і Facebook-бульбашкою чи ґвалтом про те, що «всьо пропало», краще встаньте і підіть зараз», – чеканив «духовний лідер» «слуг».

Після президента з доброзичливим, але досі формальним спічем виступив голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Його стосунки зі «слугами» зараз можна описати як прохолодні.

Спікер Дмитро Разумков таки прийшов до «слуг народу» попри те, що стосунки з Банковою в нього холоднішають

А от прем’єр Денис Шмигаль, для якого це був ледь не перший подібний захід, фонтанував перед присутніми власними успіхами. Це і 60 тисяч «ковідних» ліжок, і відновлення виробництва, і велике будівництво, і сильне військо… Також голова уряду всіляко підкреслював, що сам є слугою народу.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль мімікрував під «слугу народу»

А ось у виступі першого віцеспікера Руслана Стефанчука, якого злі язики пророчать на місце Разумкова, пішла конкретика. Головний ідеолог партії відкрив явно не найцікавішу частину з’їзду. Стефанчук демонстрував слайди, за допомогою яких пояснив роботу роспіарених «трійок», що складалися з представників Кабміну, Офісу президента та Верховної Ради. Також він виділив 22 напрямки, за які візьметься президентська команда, і понад 170 найважливіших законопроєктів.

Ідеолог партії Руслан Стефанчук презентував напрямки, за які візьметься президентська команда

Окремо Стефанчук похвалився, що, за даними порталу «Слово і діло», «Слуга народу» стала єдиною парламентською фракцією, яка не провалила жодної програмної обіцянки. При цьому він випустив з поля зору той факт, що взагалі-то його фракція знаходиться у монобільшості, в той час як решта – в тій чи іншій мірі опозиція. Також Стефанчук пообіцяв, що наступного тижня буде фіналізований ще один законопроєкт з пакету про народовладдя – про місцеві референдуми. Він буде виставлений на сайті Ради для всенародного обговорення, і влада чекатиме фідбеку з місць.

«Недобитий» Дубінський

Неофіційна частина на цьому завершилась, і депутати розбрелися на перерву підкріплятися та спілкуватися. Кулуарами вештався похмурий як хмара Олександр Дубінський, якого виключили з фракції після історії з американськими санкціями. Одіозного «слугу» поки не зняли з посади голови Київської обласної парторганізації. Очікувалось, що подібні спроби можуть відбутися на цьому з’їзді, але проблему було вирішено повністю перекласти на плечі самої облорганізації. Це, звичайно, проблематично, бо Дубінський свого часу наповнив її своїми людьми, але співрозмовники у партії запевнили, що робота в цьому напряму йде і «кістяк Дубінського» там поступово розмивається. Скандальний «слуга» не може цього не розуміти, тому йому залишається тільки повторювати як мантру: «Чим менше у фракції людей, які можуть сказати президенту правду, тим гірше».

Опального Олександра Дубінського скоро можуть виключити не тільки з фракції, а й з партії

А от комунікативний голова медичного комітету Михайло Радуцький, димлячи «айкосом», тим часом дуже вихваляв президентський спіч: «Я давно знаю президента, і він все сказав по ділу. Особливо про те, що хто не хоче виконувати програму президента, мають піти».

Поки що голова Київської міської організації «слуг» Микола Тищенко прямо в фойє проводив планірку з закарпатськими колегами, бо скоро він буде відправлений підіймати партію в цей прикордонний край. «Хочу аби ми були міцні, а відчуваю якісь розбалансовані думки, – казав він, плескаючи одного зі співрозмовників по плечу. – Маємо розробити кризовий штаб для напрацювання того, що маємо втілити в життя».

У всіх кутках «Паркового» тривали фотосесії.

Голова комітету з самоврядування Андрій Клочко дуже зрадів побачивши, колишнього колегу по парламенту – голову Черкаської ОДА Олександра Скічка. Хоча не таким вже колишнім – нагадаємо, депутатський мандат Скічко досі не склав. «Це така честь сфотографуватись з губернатором», – розсипався в компліментах Клочко.

Ради та доктрина

У другій частині з’їзд, нарешті, мав перейти до довгоочікуваних змін у статуті партії, обрання членів новоствореної політради та створення Національної ради громад. Все це було зроблено.

Що ж ці зміни означають на практиці?

Голова партії Олександр Корнієнко представив її нову структуру

Новий статут змінює організаційну структуру партії та передбачає нові вищі керівні органи. У партії з’явилася політрада, яка тепер буде головним її органом, що розроблятиме тактику і стратегію. Її склад було вирішено встановити в кількості 73 осіб. Більшість з членів було обрано тут же з пропозицій, що пролунали з залу. Зокрема, до політради увійшли голова парламентської фракції Давид Арахамія, голови парламентських комітетів Андрій Клочко, Юрій Аристов, Андрій Герус, Михайло Радуцький, Микита Потураєв, Галина Третьякова, Андрій Костін, міністр юстиції Олександр Ткаченко, віцепрем'єр Федоров, міністр юстиції Денис Малюська, віцепрем’єр Ольга Стефанішина, нардепи Віталій Бєзгін, Роксолана Підласа, Людмила Бурмійстер, Євгенія Кравчук, Андрій Холодов, Дмитро Костюк, Галина Янченко, голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, голова Черкаської ОДА Олександр Скічко, депутат Київради Олена Говорова, віцеспікер Руслан Стефанчук та інші.

Ще один новостворений орган – Національна рада громад, до складу якої входять голови обласних організацій. Цікаво, що до нього як досі діючий голова Київської облорганізації включений і «вигнанець» Дубінський. Але її склад ще буде змінюватися, оскільки одразу кілька очільників обласних осередків (Клочко, Арахамія, Потураєв) одночасно є членами політради, що заборонено статутом. Аби обрати, де саме вони залишаться, є час до 15 квітня. От тільки Арахамії повернутися до Миколаївської організації вже не дозволять, оскільки вже по завершенню з’їзду політрада обрала його головою. І цей незамінний член президентської команди одразу ж закликав Зеленського йти на другий термін.

Давид Арахамія після відпочинку на Мальдівах був у гарному настрою

На регіональному рівні також будуть створені політрада області та Рада громад області, які об’єднуватимуть голів місцевих осередків. Партія має спрямувати третину свого державного фінансування на місця. Щоправда, поки це не актуально, бо НАЗК це фінансування «слугам» перекрив.

А от розрекламована доктрина (головний, після статуту, партійний документ), яка має визначити (немало-небагато) стратегію розвитку країни, була презентована буквально за п’ять хвилин. Документ містить 30 сторінок і тезово розписує, що планується зробити на кожному з 20 стратегічних напрямків. Зокрема, напрямок «соціальне забезпечення» передбачає ріст середньої пенсії до 2024 року з 3500 до 7000 грн, «аграрна політика» – зростання орендної плати на землю сільськогосподарського призначення на 30%, а «розвиток економіки» – збільшення ВВП на 20%. Повністю з усіма планами владної команди на три роки охочі можуть ознайомитись тут.

Щодо подальшої долі «Слуги народу», то Зеленський заявив, що у партії починається новий етап, коли всі помилки переосмислено та висновки зроблено

Але це, як-то кажуть, ще не точно. «Ми прийняли цей текст за основу, а далі і політрада, і обласні осередки будуть надавати свої пропозиції до цього тексту, – пояснює нардеп Роман Грищук. – І вже на наступному з’їзді доктрина буде затверджений повністю».

Також на з’їзді були запущені такі нішеві рухи як «Зе! Молодіжка» та «Зе! Жінки», а Корнієнко пообіцяв, що в майбутньому виникнуть ще і «Зе! Пенсіонери», і «Зе! Підприємці». На цьому з’їзд було закрито, а Арахамія розігнав всіх охочих пофотографуватись та журналістів зі сцени «єдиним перевіреним засобом» – гучним свистом.

Тим часом «слуги» налягали на фуршетне вино та обговорювали результати «історичного з’їзду». Так, до Миколи Тищенка підійшов один з тих, кого він висунув з голосу в політраду і довго допитувався, навіщо той це зробив. «Щоб ти взяв самовідвід!» – втокмачував той співрозмовнику. «Так а нащо це було робити? – дивувався той з нерозуміючими очима. – Тепер мене весь місяць будуть там смикати». Тищенко тільки звів плечима.

Наступний з’їзд «слуг», якщо не станеться нічого екстраординарного, планується восени.

Павло Вуєць, «Главком»

Фото пресслужби партії «Слуга народу»

