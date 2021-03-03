Разумкову потрібні власні політичні звершення

Разумков остаточно розриває відносини із Зеленським та «Слугою народу», а початок голосування сенсорною кнопкою – яскраве тому підтвердження!

Жодному президенту не вигідне запровадження персонального голосування: ні Зеленському, ні Порошенку, ні Януковичу з його депутатами, яких ми товкли за кнопкодавство. Ця система була встановлена у 2008 році. З 2012-го по 2014-й рік я зі «Свободою» регулярно домагався персонального голосування і запуску цієї кнопки, яка залучає обидві руки під час ухвалення рішення. Однак політичної волі не було ні у Рибака, ні у наступних спікерів парламенту.

Разумков зробив це не тому, що суспільство цього чекало. Йому потрібні власні політичні звершення: він починає незалежну від «слуг» свою політичну гру. Для голови Верховної Ради це перемога, а для Банкової – поразка, бо велику частину своїх ініціатив Зеленський протягував саме завдяки кнопкодавам: призначення Шкарлета у МОН, запровадження ринку землі тощо.

Звісно, за це рішення Зеленський не зможе критикувати Разумкова, оскільки суспільство вимагало цього, тож президенту лишається вторити спікеру і також на цьому піаритись.

Таким чином голова парламенту відходить у самостійне вільне плавання і не виключно, що робить він це у тісній співпраці з мером столиці Віталієм Кличком. Їхній спільний показовий піар у Київраді на тестуванні системи це доводить. Зрозуміло, що у парламенті знайшовся б технічний працівник, який навчив би керівника Верховної Ради тиснути на дві кнопки одночасно.

Підкладення свині Зеленському – це остаточне свідчення розриву спікера з президентською партією «Слуга народу» та початок його самостійної політичної кар'єри.

Джерело: Блог Ігора Мірошніченко

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