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    Думки вголос

    Разумков остаточно розриває відносини із Зеленським та «Слугою народу»

    Разумков остаточно розриває відносини із Зеленським та «Слугою народу»

    Разумкову потрібні власні політичні звершення

    Разумков остаточно розриває відносини із Зеленським та «Слугою народу», а початок голосування сенсорною кнопкою – яскраве тому підтвердження!

    Жодному президенту не вигідне запровадження персонального голосування: ні Зеленському, ні Порошенку, ні Януковичу з його депутатами, яких ми товкли за кнопкодавство. Ця система була встановлена у 2008 році. З 2012-го по 2014-й рік я зі «Свободою» регулярно домагався персонального голосування і запуску цієї кнопки, яка залучає обидві руки під час ухвалення рішення. Однак політичної волі не було ні у Рибака, ні у наступних спікерів парламенту.

    Разумков зробив це не тому, що суспільство цього чекало. Йому потрібні власні політичні звершення: він починає незалежну від «слуг» свою політичну гру. Для голови Верховної Ради це перемога, а для Банкової – поразка, бо велику частину своїх ініціатив Зеленський протягував саме завдяки кнопкодавам: призначення Шкарлета у МОН, запровадження ринку землі тощо.

    Звісно, за це рішення Зеленський не зможе критикувати Разумкова, оскільки суспільство вимагало цього, тож президенту лишається вторити спікеру і також на цьому піаритись.

    Таким чином голова парламенту відходить у самостійне вільне плавання і не виключно, що робить він це у тісній співпраці з мером столиці Віталієм Кличком. Їхній спільний показовий піар у Київраді на тестуванні системи це доводить. Зрозуміло, що у парламенті знайшовся б технічний працівник, який навчив би керівника Верховної Ради тиснути на дві кнопки одночасно.

    Підкладення свині Зеленському – це остаточне свідчення розриву спікера з президентською партією «Слуга народу» та початок його самостійної політичної кар'єри.

    Джерело: Блог Ігора Мірошніченко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Віталій Кличко Володимир Зеленський партія Слуга народу Дмитро Разумков
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