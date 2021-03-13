Керівництво партії «Слуга народу» пояснило необрання Разумкова до політради

На думку Олександра Корнієнка виконання партійних обов'язків відволікатиме спікера від роботи у Верховній Раді

Голова парламентської фракції партії «Слуга народу» та голова політради партії Давид Арахамія не вбачає інтриги в необранні голови Верховної Ради Дмитра Разумкова до керівних органів партії. Про це політик сказав на брифінгу відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє УНІАН.

Він зазначив, що є три найвищі особи в державі: президент, прем'єр-міністр і голова Верховної Ради, котрі бажано, щоб були аполітичними.

Своєю чергою голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко додав, що Разумков «зайнята людина».

«Не думаю, що в нього є багато можливостей приділяти увагу партійній роботі», – сказав Корнієнко.

Він зазначив, що Разумков неодноразово заявляв, що зосередиться на виконанні функцій голови ВР.

При цьому Корнієнко нагадав, що найближчим часом Разумков також буде займатися реформуванням діяльності парламенту.

Разом з тим, відповідаючи на запитання журналістів про те, що до складу політради партії «СН» увійшли декілька членів уряду, які також є зайнятими людьми, і чи не буде це заважати їх основній роботі, Арахамія зазначив, що робота в політраді партії займатиме небагато часу.

«Тому я не думаю, що у міністрів виникне велика проблема з цим», – сказав він.

За словами Арахамії, у складі політраді буде багато людей, які напрацьовуватимуть певні питання, а міністри зможуть приєднуватися до їх вирішення за бажанням.

«Я в цьому не бачу великого навантаження», – додав він.

Як вже повідомлялося, сьогодні вранці об 11:00 у культурно-виставковому центрі «Парковий» почався зʼїзд політичної партії «Слуга народу». На зʼїзді було схвалено нову редакцію статуту партії, відповідно до якої в політичній силі тепер буде два великі керівні органи: Політична рада та Національна рада громад.

До нового керівного органу партії «Слуга народу» – Національної ради громад – увійшов народний депутат Олександр Дубінський, який зараз перебуває під санкціями Міністерства фінансів США та раніше був виключений із парламентської фракції партії.

Сьогодні голова парламентської фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія надав пояснення щодо відсутності у його декларації автомобіля, на який учора, 12 березня, було накладено штраф.

Раніше стало відомо, що Дмитро Разумков утримався від голосування на засіданні Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів, які пов’язують з Віктором Медведчуком – «112 Україна», NewsOne, Zik.