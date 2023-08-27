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Репресії проти кримських татар на День Незалежності: МЗС відреагувало

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Репресії проти кримських татар на День Незалежності: МЗС відреагувало
На День Незалежності України окупанти провели обшуки в домівках кримських татар
фото: «Кримська солідарність»

Окупанти затримали шістьох активістів «Кримської солідарності»

Федеральна служба безпеки РФ затримала шістьох кримських татар. Міністерство закордонних справ України різко засудило ці репресії та закликало міжнародну спільноту продовжувати тиск на Росію. Про це йдеться в заяві МЗС.

За даними відомства, 24 серпня, на День Незалежності України, окупанти провели обшуки, зокрема, в шести кримських татар – Ремзі Німетулаєва, Руслана Асанова, Сейдамєта Мустафаєва, Амєтхана Умєрова, Ельдара Якубова та Абдулмеджита Сейтумерова.

Ремзі Німетулаєв
Ремзі Німетулаєв
фото: «Кримська солідарність»
Руслан Асанов
Руслан Асанов
фото: «Кримська солідарність»
Сейдамєт Мустафаєв
Сейдамєт Мустафаєв
фото: «Кримська солідарність»
Амєтхан Умєров
Амєтхан Умєров
фото: «Кримська солідарність»
Ельдар Якубов
Ельдар Якубов
фото: «Кримська солідарність»
Абдулмеджит Сейтумеров
Абдулмеджит Сейтумеров
фото: «Кримська солідарність»
5 фото
На весь екран
Дім Абдулмеджита Сейтумерова після обшуку
фото: «Кримська солідарність»

Як відомо, Абдулмеджит Сейтумеров – рідний брат двох кримських політв'язнів із Бахчисараю, заарештованих у березні 2020 року та засуджених до 14 та 17 років позбавлення волі. Усі затримані є активістами «Кримської солідарності».

Зазначається, що 25 серпня окупаційна влада в Криму також склала протоколи більш ніж на два десятки затриманих кримських татар, які прийшли до Київського районного суду у Сімферополі, щоб підтримати своїх близьких та друзів. У відділку поліції всім затриманим видали повістки. Серед них виявився також 64-річний Ремзі Зудієв, батько журналістки та правозахисниці Лутфіє Зудієвої, людина з низкою підтверджених хронічних хвороб, якого було позбавлено можливості обов’язкового прийому ліків.

Учора окупаційний суд виніс рішення про адміністративні арешти для низки кримських татар на терміни від чотирьох до семи днів.

«Міністерство закордонних справ України суворо засуджує переслідування окупаційною адміністрацією Криму громадян України за абсолютно сфабрикованими звинуваченнями та закликає міжнародну спільноту, у тому числі учасників Міжнародної Кримської платформи, продовжувати чинити тиск на Росію з метою негайного звільнення усіх українських громадян, незаконно ув’язнених окупаційним режимом в Криму та запровадити санкційні обмеження щодо посадових осіб, причетних до переслідувань громадян України», – йдеться в заяві МЗС.

Нагадаємо, 24 серпня, на світанку, у тимчасово окупованому Криму російські силовики почали проводити обшуки у домівках кримських татар. 

Теги: МЗС Крим кримські татари окупанти репресії

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