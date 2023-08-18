В Енергодарі стався вибух в будівлі окупаційної міліції

У будівлі окупанти могли облаштувати катівню для цивільних полонених

У тимчасово окупованому Енергодарі, що на Запоріжжі, трапився вибух в приміщенні російських так званих «служб». Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Попередньо відомо, що там вороги могли облаштувати катівню для цивільних полонених.

«Так звана «народна міліція» поки що окупованого Енергодара не догледіла за технікою безпеки. Окупанти скаржаться, що вибухнуло у житловому будинку, проте місцеві добре знають, хто «живе» по вулиці Будівельників 17», – йдеться в повідомленні.

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До повномасштабного вторгення там знаходилось відділення поліції, а після приміщення захопили ворожі «служби».

Нагадаємо, триває 541-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.