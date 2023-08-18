Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Енергодарі стався вибух в будівлі окупаційної міліції

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Енергодарі стався вибух в будівлі окупаційної міліції
фото: Іван Федоров / Telegram

У будівлі окупанти могли облаштувати катівню для цивільних полонених

У тимчасово окупованому Енергодарі, що на Запоріжжі, трапився вибух в приміщенні російських так званих «служб». Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Попередньо відомо, що там вороги могли облаштувати катівню для цивільних полонених.

«Так звана «народна міліція» поки що окупованого Енергодара не догледіла за технікою безпеки. Окупанти скаржаться, що вибухнуло у житловому будинку, проте місцеві добре знають, хто «живе» по вулиці Будівельників 17», – йдеться в повідомленні.

До повномасштабного вторгення там знаходилось відділення поліції, а після приміщення захопили ворожі «служби».

Нагадаємо, триває 541-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Запоріжжя війна окупанти вибух Енергодар

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти піднімають МіГ-31, щоб розвідати, де знаходяться системи ППО
Чому РФ все частіше піднімає МіГи: роз’яснення ЗСУ
Сьогодні, 12:48
Юрій Павлов народився на Луганщині
ЗСУ ліквідували начальника штабу морпіхів РФ, уродженця України
Сьогодні, 12:37
ЗСУ ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках
ЗСУ зірвали спроби окупантів відновити втрачене положення у двох районах – Генштаб
Сьогодні, 06:45

Події в Україні

В Енергодарі стався вибух в будівлі окупаційної міліції
В Енергодарі стався вибух в будівлі окупаційної міліції
Окупаційна влада змушує українців встановити шпигунський додаток – Центр нацспротиву
Окупаційна влада змушує українців встановити шпигунський додаток – Центр нацспротиву
Розвідка анонсувала добрі новини щодо обміну полоненими
Розвідка анонсувала добрі новини щодо обміну полоненими
Масштабна повітряна тривога тривала менше 20 хвилин
Масштабна повітряна тривога тривала менше 20 хвилин
Чому РФ все частіше піднімає МіГи: роз’яснення ЗСУ
Чому РФ все частіше піднімає МіГи: роз’яснення ЗСУ
ЗСУ ліквідували начальника штабу морпіхів РФ, уродженця України
ЗСУ ліквідували начальника штабу морпіхів РФ, уродженця України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Розвідка повідомила, що Росія готує на День Незалежності України
23K
День Незалежності. Тривожно...
22K
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
16K
Національний музей денацифікованої історії. Куди зник тисячолітній меч «Коваль Людота»?
9885
У Нижньому Новгороді невідомі розвісили прапор України навпроти будівлі ФСБ (фото)
8756
ЗСУ показали, як знищили ворожий вертоліт шведським зенітно-ракетним комплексом RBS-70

Новини

Коли буде перемога України у війні: Держдеп дав відповідь
Сьогодні, 07:40
ЗСУ зірвали спроби окупантів відновити втрачене положення у двох районах – Генштаб
Сьогодні, 06:45
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 18 серпня
Сьогодні, 05:30
18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:29
Міноборони Великої Британії похвалило українських енергетиків за підготовку до зими
Вчора, 15:10
20 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші ділянки фронту
Вчора, 06:38

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту