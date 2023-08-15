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«Бавовна» під Маріуполем: названо втрати рашистів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Бавовна» під Маріуполем: названо втрати рашистів
Дим після атаки на базу окупантів у Юр'ївці
фото: Петро Андрющенко / Telegram

Росіяни всю ніч розбирали наслідки та вивозили поранених, померлих й витягали побиту техніку

У понеділок, 14 серпня, Збройні сили України завдали удару по командному пункту росіян у селі Юр'ївка Маріупольського району. Окупанти зазнали чималих втрат. Про це повідомила Маріупольська міська рада.

За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, після прильоту окупанти привезли поранених до двох лікарень. Попередньо, вже померли 18 рашистів.

«Із 50 привезених в лікарню інтенсивної терапії в Маріуполь окупантів померлих на ранок вже 13. Частину окупантів розмістили у міській лікарні №2 (МКР-17). З них 13 вже померли. У Мангуші лікарня забита, щодо померлих то відомо про п'ятьох окупантів», – розповів Бойченко.

Зазначається, що росіяни всю ніч розбирали наслідки та вивозили поранених, трупи й витягали побиту техніку.

«За кількістю автобусів та вантажівок, маркованих «300» кількість уражених велика. Крім того, спалена військова техніка. Про поранення цивільних – інформації немає», – додав він.

«Бавовна» під Маріуполем: названо втрати рашистів фото 1

Нагадаємо, триває 538-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 15 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційний удар по території України, застосувавши вісім ракет «Калібр» та 15 іранських ударних дронів Shahed-136/131 по Одеській області. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами нашої протиповітряної оборони усі ракети та дрони було знищено.

Теги: росія Маріуполь війна окупанти

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