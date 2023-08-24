На світанку російські силовики увірвалися до будинків кримських татар

Обшуки відбуваються у будинках кількох кримських татар

Сьогодні, 24 серпня, на світанку у тимчасово окупованому Криму російські силовики почали проводити обшуки у домівках кримських татар. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Telegram.

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«З 4 години ранку 24 серпня 2023 року в Бахчисараї та Бахчисарайському районі російські карателі вриваються з обшуками до будинків кримських татар», – написав він.

За даними Чубарова, обшуки зараз відбуваються в будинках Руслана Асанова, Сейдамета Мустафаєва, Ремзі Неметулаєва, Абдулмеджита Сейтумерова, Аметхана Умерова та Ельдара Якубова.

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«Така в окупантів помста кримським татарам за третій саміт Кримської платформи, що відбувся вчора у Києві, та власний страх перед неминучим визволенням Криму», – зазначив Чубаров.

Нагадаємо, міжнародний саміт Кримської платформи стартував 23 серпня. Це вже треті за рахунком переговори, але в поточному році вони відбуваються в гібридному форматі з метою залучити ще більше учасників. На саміті Кримської платформи представлені 63 країни.

Лідери країн та урядів мають намір обговорити майбутнє півострова та проблему безпеки в Чорному морі.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна звільнить усі свої окуповані території, а країна-агресорка Росія може заплющити очі на звільнення Криму так само, як робила це раніше, тікаючи з інших захоплених українських територій.

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Також Зеленський заявив, що кінцевою метою України є деокупація Криму і лише тоді це буде означати, що «війна закінчилась», а «мир» без Криму Зеленський не вважатиме перемогою.