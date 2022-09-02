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Рішення побачать всі: Зеленський провів засідання Ставки

Альона Боженко
glavcom.ua
Рішення побачать всі: Зеленський провів засідання Ставки
Президент знову зібрав ставку головнокомандувача
фото: Офіс президента

Зеленський анонсував важливі рішення

Сьогодні, 2 вересня, відбулося друге за тиждень засідання Ставки українського верховного головнокомандувача щодо ситуації на фронті. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення.

На засіданні Ставки були присутні: головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, в.о. глави СБУ Василь Малюк, секретар РНБО Олексій Данілов.

За словами очільника держави, на засіданні Ставки заслухали доповіді командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, командувача Оперативного командування «Захід» Сергія Літвінова та командувача Оперативного командування «Південь» Андрія Ковальчука.

«Думаю, ви всі розумієте, які основні питання. Прийнято і певні рішення. Думаю, ви всі їх побачите.Також питання забезпечення наших військових та всебічної підтримки ЗСУ», – наголосив Зеленський.

Попереднє засідання Ставки верховного головнокомандувача пройшло 31 серпня.

Нагадаємо, триває 191-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник намагається встановити повний контроль над територією Донецької області та утримати захоплені райони Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави.

Теги: Володимир Зеленський СБУ ЗСУ РНБО

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