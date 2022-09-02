Данілов розповів, що довело його до сліз і чому лається Зеленський

Політики під час війни і плачуть, і матюкаються – Данілов

Президент іноді гостро реагує на робочі питання

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що від початку повномасштабного вторгнення було кілька ситуацій, коли він не міг впоратися з емоціями. Зокрема, він плакав, коли приїздив у Чернігів та Бучу після деокупації. Про це він сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Так само Данілову було дуже сумно в Харкові, куди він навідався в середині березня. Місто зазнало значних руйнувань і вже 191 добу щодня під ворожими обстрілами.

Щодо емоцій вищого політичного керівництва України, то президент України Володимир Зеленський іноді може дозволити собі вилаятися. Однак за словами Данілова, робить це «виключно поміж своїх і по роботі».

«Це емоції, їх неможливо весь час тримати в собі, а президент також людина, якій важко», – сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, також секретар РНБО розповів, за що після вторгнення вибачалася американська дипломатка. За його словами, дипломати США не вірили в здатність України дати відсіч країні-агресорці РФ.

Як відомо, Данілов переконаний, що українцям треба готуватися до затяжної війни з Росією.

Також секретар РНБО вважає: після звільнення окупованих територій Донецької та Луганської областей передусім тамтешнім жителям треба буде якось порозумітися з рештою українців, а не навпаки.