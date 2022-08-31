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Зеленський розповів, як кримчани допомагають ЗСУ

Альона Боженко
glavcom.ua
Зеленський розповів, як кримчани допомагають ЗСУ
Зеленський подякував кримчанам за допомогу ЗСУ
фото: Офіс президента

Президент подякувати всім українцям на окупованому півдні

Президент України Володимир Зеленський розповів, що жителі окупованих територій півдня активно допомагають українським розвідникам. Про це він повідомив під час відеозвернення.

Гарант зазначив, що хоче подякувати всім українцям на окупованому півдні, які підтримують ЗСУ і, особливо, жителям Криму.

«Розвідники вдячні за надану інформацію. І відпрацюють її по максимуму. Нехай вороги не забувають, на чиєму півострові вони знаходяться. Тимчасово знаходяться», – заявив президент.

Також Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, під час якої військові доповідали йому про ситуацію на фронті.

«Провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Були всі відповідні керівники: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, начальник ГУР Кирило Буданов, керівник СБУ Василь Малюк, секретар РНБО Олексій Данилов та інші. Думаю, очевидно, які питання ми розглядали. Військові доповіли про ситуацію на передовій, її розвиток», – розповів Зеленський.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони звернулося до мешканців тимчасово окупованого Криму

Додамо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

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