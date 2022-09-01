Росія намагається перетворити візит МАГАТЕ на безплідну екскурсію, – Зеленський

Зеленський сподівається, що ММАГАТЕ зробить об’єктивні висновки з обставин на ЗАЕС

Україна має дані про те, що Росія робила багато цинічних речей, аби обдурити місію

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія намагається перетворити візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС на безплідну екскурсію. Відповідну заяву він зробив під час відеозвернення.

Президент привітав візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, що відбувся попри усі провокації російських окупантів і обстріли Енергодара й території станції.

«Україна зробила все для того, щоб ця місія відбулася. Але погано, що окупанти намагаються перетворити цю місію МАГАТЕ – справді необхідну – на безплідну екскурсію по станції. Вірю, що цього вдасться не допустити», – сказав президент.

За словами очільника держави, Україна має дані про те, що Росія робила багато цинічних речей, аби обдурити місію, в тому числі за допомогою залякування мешканців Енергодару.

«Окупанти змушували людей брехати представникам МАГАТЕ, передавати якісь папірці, щось там підписувати, щось говорити», – сказав президент.

Зеленський зазначив, що під час зустрічі з гендиректором МАГАТЕ він домовився про обов’язковий супровід місії незалежних журналістів з українських і міжнародних ЗМІ. Проте цього не було зроблено, незважаючи на обіцянки. Президент сподівається, що місія все ж зробить об’єктивні висновки з обставин на ЗАЕС.

«І головне, що має відбутися – це демілітаризація території станції. Саме це є метою українських і міжнародних зусиль. І погано, що ми поки не почули відповідних закликів від МАГАТЕ. Хоча й говорили про це з паном Гроссі на нашій зустрічі в Києві. Це був ключовий – ключовий! – безпековий пункт наших домовленостей: демілітаризація і повний контроль з боку наших атомників», – наголосив Зеленський.

Президент додав, що Запорізька АЕС зможе повернутися до цілком безпечної роботи, що завжди була під контролем України, після виведення російських військ та припинення провокацій окупантів і обстрілів Енергодара та сусідніх районів.

Як відомо, делегація МАГАТЕ сьогодні прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Мета місії полягає у захисті атомної станції від можливої ядерної аварії. Інспектори оглянуть на АЕС об'єкти, які стосуються ядерної та радіаційної безпеки.

Голова організації Рафаель Гроссі заявив, що за кілька годин роботи на АЕС удалося зібрати багато важливої інформації і побачити «ключові речі».

Нагадаємо, що росіяни вели артобстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС. Передова група ООН не могла продовжити рух з міркувань безпеки. Війська РФ напередодні візиту місії посилили провокації навколо Енергодара і ЗАЕС.

Президент України Володимир Зеленський вимагає термінової демілітаризації станції. Виходу всіх військових РФ з вибуховими речовинами, з будь-якою зброєю, звільнення станції і демілітаризація зони, як всередині, так і навколо ЗАЕС. І повний перехід станції під контроль української держави.