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РНБО ввела санкції проти 606 російських посадовців

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
РНБО ввела санкції проти 606 російських посадовців
фото з відкритих джерел

Зеленський підкреслив, що ніхто з підсанкційних чиновників не уникне відповідальності

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна ввела санкції проти понад 600 високопоставлених російських чиновників. Всі вони відповідальні за агресивну війну проти нашої країни. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні.

«Прийнято важливе рішення РНБО. Застосовано санкції до 606 фізичних осіб, які належать до правлячої верхівки Росії. 28 членів Радбезу РФ, 154 члени Радфеду РФ, 424 депутати Держдуми Росії. Всі вони відповідальні за війну, за терор проти наших людей», – розповів президент.

Він підкреслив, що ніхто з підсанкційних чиновників не уникне відповідальності.

«І жоден із них не уникне відповідальності – це тільки питання часу. Ми вже зробили частину необхідних юридичних, дипломатичних і політичних кроків заради такої відповідальності для них. Продумано робимо й усі інші кроки», – підкреслив глава держави.

Нагадаємо, Кабінет міністрів підтримав розширення санкцій проти «Росатому» та вніс до санкційного списку понад 700 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних з російською державною корпорацією.

Теги: президент Володимир Зеленський РНБО Україна санкції

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