Санкції проти РФ. Угорщина висунула Європі умову

Угорщина також просить зробити виняток для гуманітарних організацій, щоб вони могли вести справи з деякими російськими банками

Будапешт закликає виключити з санкційного списку Алішера Усманова, Петра Авена і Віктора Рашникова

Влада Угорщини погрожує заблокувати продовження деяких санкцій ЄС проти Росії, якщо трьох російських олігархів не виключать з «чорного» списку. Про це повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Співрозмовники журналіста розповіли, що Будапешт закликає виключити з санкційного списку Алішера Усманова, Петра Авена і Віктора Рашникова.

Зараз список ЄС складається з 1217 фізичних осіб і 108 організацій РФ. Протягом року його розширювали, оскільки Брюссель посилив обмежувальні заходи щодо Москви у зв'язку з її військовою агресією проти України.

І Усманов, і Авен потрапили до списку наприкінці лютого.

Крім цього Угорщина також просить зробити виняток для гуманітарних організацій, щоб вони могли вести справи з деякими російськими банками, які наразі перебувають під санкціями.

Нагадаємо, понад 80% угорців виступають проти військової допомоги Україні. Як повідомлялося, Угорщина 31 серпня підписала додатковий контракт із російською державною енергокомпанією «Газпром». Домовленість передбачає постачання додаткових 5,8 млн кубометрів газу на добу з 1 вересня – тобто близько половини того, що Росія повинна постачати за чинним контрактом. Росія погодилась дати Угорщині додаткові 700 млн кубометрів газу після візиту Сійярто до Москви.