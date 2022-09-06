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Санкції проти РФ. Угорщина висунула Європі умову

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Санкції проти РФ. Угорщина висунула Європі умову
Угорщина також просить зробити виняток для гуманітарних організацій, щоб вони могли вести справи з деякими російськими банками
фото з відкритих джерел

Будапешт закликає виключити з санкційного списку Алішера Усманова, Петра Авена і Віктора Рашникова

Влада Угорщини погрожує заблокувати продовження деяких санкцій ЄС проти Росії, якщо трьох російських олігархів не виключать з «чорного» списку.  Про це повідомив  брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Співрозмовники журналіста розповіли, що Будапешт закликає виключити з санкційного списку Алішера Усманова, Петра Авена і Віктора Рашникова.

Зараз список ЄС складається з 1217 фізичних осіб і 108 організацій РФ. Протягом року його розширювали, оскільки Брюссель посилив обмежувальні заходи щодо Москви у зв'язку з її військовою агресією проти України.

І Усманов, і Авен потрапили до списку наприкінці лютого.

Крім цього Угорщина також просить зробити виняток для гуманітарних організацій, щоб вони могли вести справи з деякими російськими банками, які наразі перебувають під санкціями.

Нагадаємо, понад 80% угорців виступають проти військової допомоги Україні. Як повідомлялося, Угорщина 31 серпня підписала додатковий контракт із російською державною енергокомпанією «Газпром». Домовленість передбачає постачання додаткових 5,8 млн кубометрів газу на добу з 1 вересня – тобто близько половини того, що Росія повинна постачати за чинним контрактом. Росія погодилась дати Угорщині додаткові 700 млн кубометрів газу після візиту Сійярто до Москви.

Теги: війна росія санкції Угорщина

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