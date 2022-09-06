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Санкції не діють? За пів року Росія заробила на енергоносіях майже 160 млрд євро

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Санкції не діють? За пів року Росія заробила на енергоносіях майже 160 млрд євро
Gоточні доходи РФ від продажу палива значно перевищили рівень попередніх років
фото з відкритих джерел

Росія шукає шляхи обходу введених обмежень й намагається перенаправити поставки нафти шляхом її перероблення

За шість місяців війни проти України Росія отримала щонайменше 158 млрд євро від експорту нафти, газу й вугілля, що свідчить про необхідність негайного посилення економічних обмежень для РФ. Такі висновки оприлюднив Центр досліджень енергетики й чистого повітря (CREA), який базується у Фінляндії.

«Щоби пролити світло на те, хто купує російську нафту, газ і вугілля, та як змінилися обсяги й вартість імпорту від початку вторгнення, CREA зібрав детальний набір даних щодо продажів російського викопного палива по трубопроводах і морем», – йдеться у дослідженні.

Так, в аналітичній частині тексту зазначається, що з 24 лютого по 24 серпня «Росія отримала €158 мільярдів доходу від експорту викопного палива». Причому, ЄС імпортував 54% від цього обсягу, що становить приблизно €85 млрд. Наступними найбільшими покупцями визначені Китай (€34,9 млрд), Туреччина (€10,7 млрд), Індія (€6,6 млрд), Японія (€2,5 млрд), Єгипет (€2,3 млрд) і Південна Корея (€2 млрд), а також інші країни.

При цьому чистий дохід від продажу викопного палива, який надійшов до федерального бюджету РФ за шість місяців війни, оцінюється приблизно в €43 млрд. Як зазначається в доповіді, це «допомагало фінансувати воєнні злочини в Україні».

Водночас зазначається, що через підвищення цін поточні доходи РФ від продажу викопного палива значно перевищили рівень попередніх років – попри скорочення цьогорічного обсягу експорту з Росії на 18%.

У дослідженні наголошується, що Росія шукає шляхи обходу введених обмежень й намагається перенаправити поставки нафти шляхом її перероблення, змішування, перевантаження на інші судна.

«Потрібні суворіші правила та покарання, щоби запобігти надходженню сирої нафти та нафтопродуктів із вмістом російської нафти, на ринки з чинними заборонами», – наголошується у звіті.

У цьому зв’язку підкреслюється, що Європейський Союз і Велика Британія повинні почати використовувати свої важелі впливу на глобальні транспортні перевезення.

«ЄС має заборонити використання європейських суден і європейських портів для транспортування російської нафти до третіх країн, а Велика Британія повинна припинити дозвіл для своєї страхової галузі брати участь у цій торгівлі», – зауважується в документі.

Крім того, підкреслюється необхідність для Європи прискорити заходи з енергозбереження й запровадження чистої енергетики, теплових насосів, електромобілів та інших технологій для заміни російського викопного палива.

Як повідомлялося, Південна Корея, Японія та Тайвань почали поступово відмовлятися від вугілля з Росії.

До цього міністри фінансів країн Великої сімки (G7) підтвердили намір обмежити ціни на російську нафту. Графік встановлення стелі цін буде узгоджений з шостим пакетом санкцій Європейського Союзу, який передбачає нафтове ембарго з 5 грудня і нафтопродуктове з 5 лютого.

Сполучені Штати заявляли, що обмеження світових цін на російську нафту має набрати чинності до грудня 2022 року. 

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Теги: нафта росія газ санкції війна Україна Європейський союз

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