Санкції не діють? За пів року Росія заробила на енергоносіях майже 160 млрд євро

Росія шукає шляхи обходу введених обмежень й намагається перенаправити поставки нафти шляхом її перероблення

За шість місяців війни проти України Росія отримала щонайменше 158 млрд євро від експорту нафти, газу й вугілля, що свідчить про необхідність негайного посилення економічних обмежень для РФ. Такі висновки оприлюднив Центр досліджень енергетики й чистого повітря (CREA), який базується у Фінляндії.

«Щоби пролити світло на те, хто купує російську нафту, газ і вугілля, та як змінилися обсяги й вартість імпорту від початку вторгнення, CREA зібрав детальний набір даних щодо продажів російського викопного палива по трубопроводах і морем», – йдеться у дослідженні.

Так, в аналітичній частині тексту зазначається, що з 24 лютого по 24 серпня «Росія отримала €158 мільярдів доходу від експорту викопного палива». Причому, ЄС імпортував 54% від цього обсягу, що становить приблизно €85 млрд. Наступними найбільшими покупцями визначені Китай (€34,9 млрд), Туреччина (€10,7 млрд), Індія (€6,6 млрд), Японія (€2,5 млрд), Єгипет (€2,3 млрд) і Південна Корея (€2 млрд), а також інші країни.

При цьому чистий дохід від продажу викопного палива, який надійшов до федерального бюджету РФ за шість місяців війни, оцінюється приблизно в €43 млрд. Як зазначається в доповіді, це «допомагало фінансувати воєнні злочини в Україні».

Водночас зазначається, що через підвищення цін поточні доходи РФ від продажу викопного палива значно перевищили рівень попередніх років – попри скорочення цьогорічного обсягу експорту з Росії на 18%.

У дослідженні наголошується, що Росія шукає шляхи обходу введених обмежень й намагається перенаправити поставки нафти шляхом її перероблення, змішування, перевантаження на інші судна.

«Потрібні суворіші правила та покарання, щоби запобігти надходженню сирої нафти та нафтопродуктів із вмістом російської нафти, на ринки з чинними заборонами», – наголошується у звіті.

У цьому зв’язку підкреслюється, що Європейський Союз і Велика Британія повинні почати використовувати свої важелі впливу на глобальні транспортні перевезення.

«ЄС має заборонити використання європейських суден і європейських портів для транспортування російської нафти до третіх країн, а Велика Британія повинна припинити дозвіл для своєї страхової галузі брати участь у цій торгівлі», – зауважується в документі.

Крім того, підкреслюється необхідність для Європи прискорити заходи з енергозбереження й запровадження чистої енергетики, теплових насосів, електромобілів та інших технологій для заміни російського викопного палива.

Як повідомлялося, Південна Корея, Японія та Тайвань почали поступово відмовлятися від вугілля з Росії.

До цього міністри фінансів країн Великої сімки (G7) підтвердили намір обмежити ціни на російську нафту. Графік встановлення стелі цін буде узгоджений з шостим пакетом санкцій Європейського Союзу, який передбачає нафтове ембарго з 5 грудня і нафтопродуктове з 5 лютого.

Сполучені Штати заявляли, що обмеження світових цін на російську нафту має набрати чинності до грудня 2022 року.