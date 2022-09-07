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Європа проти Путіна. Шмигаль назвав три санкції, які викрутять руки Кремлю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Європа проти Путіна. Шмигаль назвав три санкції, які викрутять руки Кремлю
фото з відкритих джерел

Шмигаль: «Ще один вид санкцій, який потрібно довести до логічного завершення – це відключення від SWIFT»  

Під час зустрічі із лідерами Європи у Брюсселі, прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив низку санкцій проти Росії, які мали б зупинити загарбницькі цілі Кремля.

Урядовець зазначив, що перший крок у цьому напрямку вже зроблений. «По-перше, візовий бан для росіян в усьому цивілізованому світі. Перший крок у цьому напрямку вже зроблений. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала повністю призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з РФ від 2007 року», – сказав Шмигаль.

Не менш важливим є питання відключення від SWIFT банківської системи Росії та Білорусі. «Ще один вид санкцій, який потрібно довести до логічного завершення, – це відключення від SWIFT усіх російських та білоруських банків», – сказав Шмигаль.

Третє ключове питання, яке також активно обговорювали в Брюсселі – енергетичне ембарго. «Вугільне ембарго вже працює. Це удар по Росії на $8 млрд доларів щороку. Нафтогазові доходи російського бюджету в серпні були на найнижчому рівні від початку війни, але цього замало. Необхідно, щоб якісно запрацювало запроваджене Євросоюзом нафтове ембарго, а також щоб було прийнято рішення про поетапне газове ембарго. Ми говорили, що напочатку може бути встановлене значне обмеження на ціну російського газу. Це суттєво обмежить здатність кремля фінансувати війну в Україні. Європа усвідомила, що Росія веде проти неї енергетичну війну, і тепер це усвідомлення має конвертуватися у повну відмову від російських енергоресурсів»,  – сказав прем’єр-міністр.

Шмигаль зазначив, що Україна готова сприяти енергетичній незалежності ЄС завдяки збільшенню експорту нашої електроенергії. «Зараз ми експортуємо 300 МВт, а потенціал – у сім разів більше. Так само Україна може бути «газовим сейфом» Європи завдяки нашим найбільшим газосховищам. Всі ці речі були частиною обговорення з європейським та німецьким керівництвом», – додав голова уряду.

Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що планується становлення граничної ціни на російський газ поряд із заходами, що включають обов'язкове скорочення споживання електроенергії в ЄС і обмеження доходів негазових виробників електроенергії.

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Теги: уряд Європейський союз санкції Денис Шмигаль

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