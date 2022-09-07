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Маємо хороші новини з Харківщини: звернення Зеленського (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Маємо хороші новини з Харківщини: звернення Зеленського (відео)
Зеленський звернувся до українців
фото: Офіс президента

Президент зазначив, що зараз ще не час називати звільнені українськими захисниками населені пункти

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в українців є привід для радощів, що пов'язаний з активністю наших захисників на Харківському напрямку, проте ще не час називати звільнені українськими військовими населені пункти. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні.

«Цього тижня маємо хороші новини з Харківщини. Певно, всі уже бачили повідомлення щодо активності українських оборонців. І, думаю, кожен громадянин відчуває гордість за наших воїнів. Це заслужена гордість, правильне відчуття», – сказав він.

Зеленський зазначив, що зараз ще не час називати звільнені українськими захисниками населені пункти.

Але, за словами президента, час подякувати 25-й повітряно-десантній бригаді, 92-й окремій механізованій бригаді та 80-й десантно-штурмовій бригаді за хоробрість і героїзм, проявлені під час виконання бойових завдань.

Також Зеленський сказав слова вдячності 406-й окремій артилерійській бригаді за надзвичайно успішні влучання в районах зосередження росіян на півдні України та 60-й окремій піхотній бригаді, яка послідовно просуває наші позиції.

«Кожен успіх наших військових на тому чи іншому напрямку змінює на користь України й загальну ситуацію по всьому фронту. Що складніше окупантам, що більше у них втрат, то ліпшими будуть позиції в наших оборонців на Донбасі, то надійнішою буде оборона Запоріжжя та Миколаєва, міст Дніпропетровської області, то швидше зможемо звільнити Приазовʼя і весь південь», – додав президент.

Нагадаємо, Генштаб визнав причетність до вибухів в окупованому Криму.

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Теги: відео Генштаб гроші Запоріжжя президент

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