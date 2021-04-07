РНБО збереться у п’ятницю: плануються нові санкції

РНБО доповнить санкційни перелік контрабандистів

У п'ятницю, 9 квітня, Рада національної безпеки і оборони проведе засідіння, де продовжить введення санкцій проти контрабандистів, доповнивши санкційний перелік минулого тижня прізвищами тих, хто не увійшов до топ-10, але має суттєвий вплив на «ринку контрабанди». Про це повідомляє ZN.ua.

Також до санкцій РНБО варто приготуватися бенефіціарам конвертаційних центрів. За оцінками експертів Інституту соціально-економічної трансформації, річний обсяг коштів, які проходять через так звані «конверти» складає близько 60 млрд грн, а Державний бюджет щороку внаслідок їх роботи втрачає щонайменше 18 млрд грн.

За даними ZN.UA, станом на лютий конвертаційно-транзитних центрів в Україні було близько 600. Тож, перелік вигодонабувачів їхньої роботи точно не буде вичерпним. До того ж, робота конвертаційних центрів неможлива без участі співробітників податкової служби та зазвичай, як і контрабанда, «контролюється» усіма від Нацполіції до СБУ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО від 2 квітня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Згідно з рішенням РНБО, санкції застосовані до 79 компаній.

Раніше Зеленський у відеозверненні повідомив, що РНБО ввів економічні санкції щодо 10 українських громадян, які потрапили в список найбільших контрабандистів.

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