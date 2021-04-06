РНБО готує спецрішення про заходи, необхідні для інтеграції України в НАТО

Одним з елементів рішення Радбезу буде формування загалом національної системи переходу на стандарти НАТО

Рада національної безпеки і оборони готує спеціальне рішення про заходи на шляху вступу України до НАТО. Це пов'язано з національною системою переходу на євроатлантичні стандарти. Про це на онлайн-конференції заявила віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

«Наразі готується спеціальне рішення Ради національної безпеки і оборони, пов'язане з визначенням ключових заходів, необхідних для посилення наших євроатлантичних прагнень і посилення нашої внутрішньої роботи в цьому напрямку», - заявила вона.

Вона також підкреслила, що одним з елементів рішення РНБО буде формування національної системи переходу на стандарти НАТО. Причому це буде стосуватися не тільки Міністерства оборони, але і служб внутрішньої безпеки та інших структур.

2 квітня в Офісі президента порадили країнам НАТО, які межують з Україною, бути у стані боєготовності та нагадали, що Росія продовжує накопичувати війська біля українського кордону.

НАТО застерігає Росію від подальшої ескалації ситуації в Україні на тлі переміщення російських військ біля українських кордонів та збільшення кількості порушень угоди про припинення вогню на Донбасі.

У Кремлі 2 квітня заявили, що Росія вживатиме «додаткові заходи» щодо безпеки в разі можливого посилення військ НАТО навколо України.

6 квітня стало відомо, що українська сторона ініціює екстрене позачергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі.

Також 6 квітня президент України Володимир Зеленський обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом загострення безпекової ситуації на Донбасі. Зеленський закликав НАТО посилювати свою військову присутність у Чорноморському регіоні.

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