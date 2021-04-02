  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    З’явився список топ-10 контрабандистів, які потрапили під санкції РНБО

    документ
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    2 квітня&nbsp;РНБО запровадила економічні санкції щодо 10 українських громадян, які потрапили в список найбільших контрабандистів - З’явився список топ-10 контрабандистів, які потрапили під санкції РНБО
    2 квітня РНБО запровадила економічні санкції щодо 10 українських громадян, які потрапили в список найбільших контрабандистів

    РНБО запровадила санкції щодо 10 українців та низки компаній

    Секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі НВ розповів, хто потрапив до списку топ-10 контрабандистів.

    За словами Данілова, в під санкції потрапили:

    • Бокало Іван Васильович (місто Львів);
    • Пересоляк Валерій Іванович (Закапатская область);
    • Кушнір Юрій Радулович (Чернівецька область);
    • Ерімічук Олександр Володимирович (місто Чернівці);
    • Фірманюк Орест Ігорович (Закарпатська область);
    • Альперін Вадим Олександрович (місто Одеса);
    • Чудаков Олександр Леонідович (місто Одеса);
    • Шерман Віктор Бенедиктович (місто Одеса);
    • Кравченко Олександр Миколайович (місто Одеса);
    • Дідух Володимир Степанович (місто Львів).

    «Це не закритий список», – сказав Данілов.

    Фото: zn.ua
    Фото: zn.ua

    За інформацією УП, окрім цих людей, санкції ввели проти 68 компаній, пов’язаних з ними.

    Окремо під санкції попали 11 російських компаній включно із Росспвіробітництво.

    Президент Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив, що РНБО ввів економічні санкції щодо 10 українських громадян, які потрапили в список найбільших контрабандистів.

    Офіс президента готує законодавчі зміни, наслідком яких буде криміналізація неправдивого митного декларування.

    Напередодні стало відомо, що РНБО планує «маски-шоу» на митниці. Зокрема, як стверджують інформатори, планується серія затримань колишніх високопосадовців, які працювали в системі митної служби у 2015-2019 роках.

    Буквально сьогодні правоохоронці викрили на Львівщині склад контрафактних сигарет на 18 млн грн.

    У березні СБУ розповіла, як ділки переправляли наркотики на окупований Донбас у дитячих іграшках. Наркотики вивозили до РФ через пункти пропуску «Гоптівка» Харківської області та «Мілове» на Луганщині.

    Також у зоні ООС було вилучено партію підробленого алкоголю та тютюнових виробів на понад 1 млн гривень.

    Читайте також:
    Теги: контрабанда РНБО санкції наркотики Володимир Зеленський Офіс президента Олексій Данілов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies