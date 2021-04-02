З’явився список топ-10 контрабандистів, які потрапили під санкції РНБО

З’явився список топ-10 контрабандистів, які потрапили під санкції РНБОдокумент
РНБО запровадила санкції щодо 10 українців та низки компаній
Секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі НВ розповів, хто потрапив до списку топ-10 контрабандистів.
За словами Данілова, в під санкції потрапили:
- Бокало Іван Васильович (місто Львів);
- Пересоляк Валерій Іванович (Закапатская область);
- Кушнір Юрій Радулович (Чернівецька область);
- Ерімічук Олександр Володимирович (місто Чернівці);
- Фірманюк Орест Ігорович (Закарпатська область);
- Альперін Вадим Олександрович (місто Одеса);
- Чудаков Олександр Леонідович (місто Одеса);
- Шерман Віктор Бенедиктович (місто Одеса);
- Кравченко Олександр Миколайович (місто Одеса);
- Дідух Володимир Степанович (місто Львів).
«Це не закритий список», – сказав Данілов.
За інформацією УП, окрім цих людей, санкції ввели проти 68 компаній, пов’язаних з ними.
Окремо під санкції попали 11 російських компаній включно із Росспвіробітництво.
Президент Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив, що РНБО ввів економічні санкції щодо 10 українських громадян, які потрапили в список найбільших контрабандистів.
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