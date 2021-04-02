З’явився список топ-10 контрабандистів, які потрапили під санкції РНБО

2 квітня РНБО запровадила економічні санкції щодо 10 українських громадян, які потрапили в список найбільших контрабандистів

РНБО запровадила санкції щодо 10 українців та низки компаній

Секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі НВ розповів, хто потрапив до списку топ-10 контрабандистів.

За словами Данілова, в під санкції потрапили:

Бокало Іван Васильович (місто Львів);

Пересоляк Валерій Іванович (Закапатская область);

Кушнір Юрій Радулович (Чернівецька область);

Ерімічук Олександр Володимирович (місто Чернівці);

Фірманюк Орест Ігорович (Закарпатська область);

Альперін Вадим Олександрович (місто Одеса);

Чудаков Олександр Леонідович (місто Одеса);

Шерман Віктор Бенедиктович (місто Одеса);

Кравченко Олександр Миколайович (місто Одеса);

Дідух Володимир Степанович (місто Львів).

«Це не закритий список», – сказав Данілов.

Фото: zn.ua

За інформацією УП, окрім цих людей, санкції ввели проти 68 компаній, пов’язаних з ними.

Окремо під санкції попали 11 російських компаній включно із Росспвіробітництво.

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив, що РНБО ввів економічні санкції щодо 10 українських громадян, які потрапили в список найбільших контрабандистів.

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