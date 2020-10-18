Як у пандемію партії мобілізують свого виборця
Карантин і вибори
За тиждень до завершення передвиборчої агітації країна приготувалась до чергового посиленння карантину.
За таких умов багато хто прогнозує явку в районі 35-40%
А в окремих містах взагалі в районі 30%
При такій явці результати виборів можуть бути самими не передбачуваними.
Перевагу отримають ті партії/кандидати, які зможуть змобілізувати і привести на дільниці своїх виборців.
кожна партія діє по різному.
Зеленський намагається змобілізувати своїх виборців опитуванням, ЄС - просуває загальнонаціональну ідею «не дамо втратити незалежність», ОПЗЖ катається до Путіна...
Не парламентські партії пішли іншим шляхом - обрали свою групу виборців і працюють із ними напряму.
Такий собі «оф-лайновий таргетинг» 21 століття.
Так «Наш Край» працює з підприємцями та малими фермерами, радикали Ляшка із селянами.
Партія За Майбутнє пішла гендерно електоральним шляхом, розробивши окрему спеціалізовану виборчу програму для жінок, організувавши масовану точкову роботу жінок-депутатів в регіонах.
Свобода - працює з ветеранами АТО, а Батьківщина із малозабезпеченими.
Такий підхід дозволяє кожній партій не тільки «утримувати» своє електоральне поле, але й нарощувати прихильників за рахунок найбільш вмотивованих виборців, з якими провелась персональна робота.
думаю, саме такий підхід - стане основним трендом останнього тижня кампанії.
І перемогу отримають ті партії, які зможуть кластерно активізувати виборців, довивши їх вподальшому на виборчі дільниці.
Дуже скоро побачимо у кого це вийде найкраще.
Джерело: блог Віктора Тарана