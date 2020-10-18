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    Думки вголос

    Як у пандемію партії мобілізують свого виборця

    • Віктор Таран

      Політолог, голова Центру «Ейдос»

    • Розсилка
    Як у пандемію партії мобілізують свого виборця

    Карантин і вибори

    За тиждень до завершення передвиборчої агітації країна приготувалась до чергового посиленння карантину.

    За таких умов багато хто прогнозує явку в районі 35-40%

    А в окремих містах взагалі в районі 30%

    При такій явці результати виборів можуть бути самими не передбачуваними.

    Перевагу отримають ті партії/кандидати, які зможуть змобілізувати і привести на дільниці своїх виборців.

    кожна партія діє по різному.

    Зеленський намагається змобілізувати своїх виборців опитуванням, ЄС - просуває загальнонаціональну ідею «не дамо втратити незалежність», ОПЗЖ катається до Путіна...

    Не парламентські партії пішли іншим шляхом - обрали свою групу виборців і працюють із ними напряму.

    Такий собі «оф-лайновий таргетинг» 21 століття.

    Так «Наш Край» працює з підприємцями та малими фермерами, радикали Ляшка із селянами.

    Партія За Майбутнє пішла гендерно електоральним шляхом, розробивши окрему спеціалізовану виборчу програму для жінок, організувавши масовану точкову роботу жінок-депутатів в регіонах.

    Свобода - працює з ветеранами АТО, а Батьківщина із малозабезпеченими.

    Такий підхід дозволяє кожній партій не тільки «утримувати» своє електоральне поле, але й нарощувати прихильників за рахунок найбільш вмотивованих виборців, з якими провелась персональна робота.

    думаю, саме такий підхід - стане основним трендом останнього тижня кампанії.

    І перемогу отримають ті партії, які зможуть кластерно активізувати виборців, довивши їх вподальшому на виборчі дільниці.

    Дуже скоро побачимо у кого це вийде найкраще.

    Джерело: блог Віктора Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Батьківщина Європейська солідарність вибори Свобода незалежність партії карантин Наш край За майбутнє
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