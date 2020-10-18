Питання до Зеленського

Де результати, Володя?!

Ініціатива Володимира Зеленського з проведення «опитування» українців під час місцевих виборів 25 жовтня – бездарна, невчасна й шкідницька. Очевидно, що вона покликана мобілізувати «зеленого» виборця та врятувати партію «Слуга народу» від фіаско на місцевих виборах. Ще раз показати, що голосуючи за умовних кандидатів в своєму районі, ви насправді підтримуєте Зеленського, рейтинг довіри до якого перевищує партійний мінімум удвічі.

Я не зупинятимусь окремо на тому, що таке масштабне опитування – незаконне, його результати не матимуть жодних правових наслідків, джерела фінансування викликають корупційні підозри, а сама його суть носить відверто агітаційний характер; про це вже й так усі написали. Додам тільки, що принаймні друге питання із озвучених президентом прямо суперечить 74-й статті Конституції України: «Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії».

Я ж натомість хочу наголосити на маніпулятивності, якою позначена вся ця інформаційна спецоперація. Адже такою ініціативою Зеленський і його команда фактично ще раз хочуть скинути з себе відповідальність, відтягнути момент звіту перед народом ще на кілька місяців, продовжити своє нікчемне політичне життя. Якщо парламентські вибори вони називали «третім туром виборів», то це опитування покликане бути «четвертим туром» президентських виборів.

Адже Зеленський намагається вдати, що він і досі не президент, що йому треба порадитися з народом, що є навколо якісь темні й зловмисні сили, що заважають йому працювати й саджати корупціонерів. Тому в інтерв’ю ВВС він емоційно зривається й починає говорити про те, що Порошенко досі вважає себе президентом і заважає йому. Зеленський поводиться, як дитина в третьому класі, якій усі винні за те, що вона не виконала домашнього завдання; він наче не розуміє, що нікого в світі вже не цікавлять його виправдання й відмовки, адже він уже сам півтора (!) роки як президент!

Тому своїм «опитуванням» Зеленський просто намагається відвернути увагу від того, що ставити питання насправді пора йому. Час звітувати про роботу й зроблене, а не радитися й питати в народу думки про якісь третьорядні питання. Півтора роки Зеленський має необмежену владу в країні, владу, якої не мав ніхто до нього – свій уряд і парламент з монобільшістю, цілковито віддану Генеральну прокурорку, силові й правоохоронні відомства!

Запитання можна ставити які завгодно, наприклад: Хто вбив Катю Гандзюк? Чому за часів Порошенка був економічний ріст, а після обрання Зеленського (ще до коронавірусу) економіка полетіла в прірву? Чому країною керує Єрмак, і на яку країну він насправді працює? Чому за півтора роки, маючи всю повноту влади в країні, ви так і не спромоглися посадити нікого з топ-корупціонерів, коли почнеться та обіцяна «весна?» Чому телеканали українських олігархів не критикують президента, за які такі «бонуси» куплене це тепле ставлення?

Ясна річ, ми ніколи не дочекаємося відповіді від Зеленського. Адже він і далі вдає хлопчика, який на прямі й серйозні питання регоче і плеще в долоні (згадайте інтерв’ю ВВС). Інша справа, що такими ж інфантильними він вважає й нас, виборців. Тому й взявся за маніпулятивну ідею спитати в нас думки про те, що нас, якщо чесно, не дуже й обходить. Бо цікавить нас інше питання: де результати, Володя?!

Джерело: День

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