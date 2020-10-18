«Безсмертні кандидати»: у ЦВК розповіли про курйози на місцевих виборах



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Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня

Кандидати при подачі документів припускаються курйозних помилок

Кандидати, які балотуватимуться на місцевих виборах 25 жовтня, часто припускаються курйозних помилок при заповненні документів.

Про це розповіла в ефірі телеканалу «Україна 24» членкиня ЦВК Вікторія Глущенко.

За її словами, в результаті помилок на сайті Центральної виборчої комісії можна знайти інформацію про кандидатів, які за документами навіть ще не народилися.

«Мене найбільше здивував, наприклад, кандидат, який мав народитися через 400 років. При заповненні документів допускаються помилки, і на сайті ЦВК міститься інформація в тому числі про «безсмертних» кандидатів і про кандидатів, які прийдуть до нас з майбутнього», – розповіла Глущенко.

Між іншим, ЦВК не рекомендує українцям йти на вибори з паспортом в додатку «Дія».

До слова, Національна поліція зафіксувала факти зростання кількості виборців у деяких територіальних громадах.

Нагадаємо, ЦВК затвердила порядок підрахунку голосів.