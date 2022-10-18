Росія – військово-політичний банкрут: звернення Зеленського (відео)

Факт звертання Росії по допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства, зазначив президент

Десятиліттями росіяни витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а в підсумку пішли на поклін у Тегеран по дрони та ракети. Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

Він відзначив, що сьогодні продовжилася битва за нормальне життя для українців.

«Частину російських дронів і ракет вдалося збити», – сказав Зеленський.

Президент подякував за це нашим зенітникам, Повітряним силам.

«Зокрема, дякую 138-й Дніпровській зенітній ракетній бригаді за збиття чотирьох «Калібрів» і Херсонській зенітній ракетній бригаді за збиття російського штурмовика Су-25. Дякую й усім партнерам, які допомагають нам із протиповітряною та протиракетною обороною», – відзначив Зеленський.

Крім цього президент наголосив, що «сам факт звертання Росії по допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства».

«Десятиліттями вони витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а в підсумку пішли на поклін у Тегеран, щоб отримати доволі прості дрони та ракети. Стратегічно це їм усе одно нічим не допоможе. Але зараз на тактичному рівні в терористів ще можуть виникати певні надії, якісь там розрахунки. Усе це розвалиться, як і попередні їхні розрахунки», – запевнив Зеленський.

Нагадаємо, за словами керівника головного управління розвідки Міноборони генерал-майора Кирила Буданова, Росія замовила декілька партій дронів-камікадзе в Ірану для атак на Україну.

Додамо, що міністр Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.