Уряд ініціює розірвання дипломатичних відносин з Іраном

Кулеба заявив, що Україна ніколи не займала антиіранську позицію

Кулеба: «Іран став учасником злочину агресії»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном. Про це міністр повідомив під час брифінгу.

«З урахуванням численних руйнувань, завданих іранськими дронами цивільній інфраструктурі України, смертей та страждань, завданих нашому народу, а також у зв'язку з повідомленнями про можливе продовження поставок Іраном зброї Росії, я вношу на розгляд президента пропозицію щодо розриву дипломатичних відносин з Іраном», – зазначив він.

Кулеба додав, що Україна ніколи не займала антиіранську позицію. «Але після того, як Іран став учасником злочину агресії, ми сьогодні займемо дуже чітку і чесну позицію. Припинить Іран постачати зброю Росії – говоритимемо про відновлення відносин», – додав міністр.

Нагадаємо, МЗС України 17 жовтня оприлюднило заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Адже Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва.

Як повідомлялося, Євросоюз попередив Іран про санкції за участь у війні проти України. Раніше Арестович спрогнозував, скільки часу Росія битиме Україну іранськими дронами-камікадзе.