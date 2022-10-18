Євросоюз попередив Іран про санкції за участь у війні проти України

Низка представників ЄС закликають до нових санкцій проти Ірану через безпілотники, які той надав Росії

Після розширення Євросоюзом санкцій проти Ірану у зв'язку з порушенням прав людини, декілька міністрів закордонних справ ЄС закликали до санкцій проти Тегерана за передачу іранських безпілотників Росії. Про це повідомляє Reuters.

«Іранські безпілотники, мабуть, використовуються для атаки в центрі Києва, це звірство», – заявив міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що санкції «потрібно опрацювати негайно», а повідомлення України про іранське походження безпілотників слід сприймати серйозно.

Франція та Німеччина, як учасниці ядерної угоди 2015 року з Іраном, вважають, що нові санкції через безпілотники необхідні, а їхнє передання військам РФ слід розглядати як порушення резолюції Ради Безпеки ООН.

Двоє дипломатів, які брали участь у підготовці переговорів між міністрами, вказали, що ЄС може піти на запровадження нових санкцій проти Ірану.

«Ми дуже уважно стежимо за використанням безпілотників. Ми збираємо докази і будемо готові реагувати за допомогою інструментів, які є в нашому розпорядженні», – заявив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель на прес-конференції після зустрічі міністрів.

Зазначимо, 17 жовтня ЄС ухвалив обмежувальні заходи проти 11 осіб та чотирьох установ Ірану, які причетні до смерті Махси Аміні та насильницьких придушень мирних протестів.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що Іран збрехав про те, що його безпілотники не використовувалися під час російських ударів по Україні. США попередили, що застосують обмежувальні заходи проти компаній і країн, які співпрацюють з Іраном у розробці дронів, після ударів такими безпілотниками по Києву.

МЗС України 17 жовтня оприлюднило заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Адже Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва.

Як відомо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи. Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. Згодом стало відомо про влучання по житловому будинку.