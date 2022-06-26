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    Політика

    «Росія – це хвороба»: Лінкявічюс відреагував на обстріл Києва

    Ексголова МЗС Литви Лінкявічюс прокоментував обстріл Києва - «Росія – це хвороба»: Лінкявічюс відреагував на обстріл Києва
    Ексголова МЗС Литви Лінкявічюс прокоментував обстріл Києва
    фото з відкритих джерел

    Ексголова МЗС Литви закликав блокувати переговори і компроміси з РФ

    Колишній голова МЗС Литви Лінас Лінкявічюс чітко заявив, що РФ потрібно блокувати повністю і доти, доки «військова машина не вичерпається«. Про це Лінкявічюс написав у Twitter.

    «Росія сьогодні є хворобою і її потрібно лікувати відповідно. Жодних компромісів та переговорів. Просто блокуйте все, поки військова машина не вичерпається», – йдеться в його заяві.

    Нагадаємо, в житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували.

    Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва.

    Як відомо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляли про кілька гучних звуків.

    Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.

    За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    «Росія – це хвороба»: Лінкявічюс відреагував на обстріл Києва