«Росія – це хвороба»: Лінкявічюс відреагував на обстріл Києва

Ексголова МЗС Литви закликав блокувати переговори і компроміси з РФ

Колишній голова МЗС Литви Лінас Лінкявічюс чітко заявив, що РФ потрібно блокувати повністю і доти, доки «військова машина не вичерпається«. Про це Лінкявічюс написав у Twitter.

«Росія сьогодні є хворобою і її потрібно лікувати відповідно. Жодних компромісів та переговорів. Просто блокуйте все, поки військова машина не вичерпається», – йдеться в його заяві.

Russian rockets today hit central Kyiv residential blocks. ‘Message’ and reminder to G7 summit at Schloss Elmau in #Germany. #Russia today is a disease and should be treated accordingly. No compromises or negotiations. Just block everything until war machine runs out of steam. pic.twitter.com/quxDrcrPGX — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) June 26, 2022

Нагадаємо, в житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували.

Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва.

Як відомо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляли про кілька гучних звуків.

Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.

За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.