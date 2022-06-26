Під завалами зруйнованої ракетами столичної багатоповерхівки є люди

Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували

У житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували. Рятувальники продовжують працювати, медики на місці», – ідеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що внаслідок ворожого обстрілу столиці сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 1, 2 та 3 поверхів.

Заходи з ліквідації пожежі та порятунку людей тривають. На місці задіяно 19 одиниць пожежної техніки та 67 чоловік особового складу.

Нагадаємо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляли про кілька гучних звуків.

Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.

За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.

Також у Київській області ППО вдалося перехопити одну ворожу ракету. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.