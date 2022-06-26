Внаслідок ранкових вибухів у столиці постраждали люди (відео)
У двох будинках відбувається порятунок і евакуація мешканців
Внаслідок ранкових вибухів 26 червня у Києві постраждали люди. Про це повідомив мер Віталій Кличко.
«Кілька вибухів в Шевченківському районі. Бригади швидкої і рятувальники на місці. В двох будинках відбувається порятунок і евакуація мешканців», – написав очільник столиці.
Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.
За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.
Нагадаємо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляють про кілька гучних звуків.