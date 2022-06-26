Внаслідок ранкових вибухів у столиці постраждали люди (відео)

У двох будинках відбувається порятунок і евакуація мешканців

Внаслідок ранкових вибухів 26 червня у Києві постраждали люди. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

«Кілька вибухів в Шевченківському районі. Бригади швидкої і рятувальники на місці. В двох будинках відбувається порятунок і евакуація мешканців», – написав очільник столиці.

Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.

За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.

Нагадаємо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляють про кілька гучних звуків.