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    Новини

    Внаслідок ранкових вибухів у столиці постраждали люди (відео)

    Над Києвом стелиться дим - Внаслідок ранкових вибухів у столиці постраждали люди (відео)
    Над Києвом стелиться дим
    фото з відкритих джерел

    У двох будинках відбувається порятунок і евакуація мешканців

    Внаслідок ранкових вибухів 26 червня у Києві постраждали люди. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

    «Кілька вибухів в Шевченківському районі. Бригади швидкої і рятувальники на місці. В двох будинках відбувається порятунок і евакуація мешканців», – написав очільник столиці.

    Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.

    За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.

    Нагадаємо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляють про кілька гучних звуків.

    Теги: пожежа росія окупанти Віталій Кличко депутат війна Олексій Гончаренко мер рятувальники Україна окупація евакуація #stoprussia
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    Внаслідок ранкових вибухів у столиці постраждали люди (відео)