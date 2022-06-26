Ранкова атака на Київ: перші фото та відео зруйнованого будинку

З-під завалів витягли тіло чоловіка без ознак життя

Рятувальники опублікували перші кадри обстріляної рашистами дев’ятиповерхівки.

Вогнеборці ліквідовують наслідки ворожого обстрілу у Шевченківському районі столиці. Повідомлення про пожежу до ДСНС України надійшло 26 червня о 06:29.

Сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку на загальній площі близько 300 кв.м., пошкоджено будівельні конструкції з 1-го по 7-ий поверхи та часткове зруйновано – 7, 8 та 9 поверхи. Заходи із ліквідації пожежі та порятунку людей тривають. За попередніми даними є постраждалі. На місці задіяно 19 одиниць пожежної техніки та 67 чоловік особового складу.

Крім того, радник міністра МВС Антон Геращенко повідомив, що з-під завалів витягли тіло чоловіка без ознак життя.

Нагадаємо, в житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували.

Нагадаємо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляли про кілька гучних звуків.

Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.

За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.

Також у Київській області ППО вдалося перехопити одну ворожу ракету. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.