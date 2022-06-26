Ракетний удар по Києву: рятувальники знайшли тіло загиблої людини

На місці вибухів у Києві знайшли тіло загиблого чоловіка

Чоловіка витягнули з-під завалів без ознак життя

Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва. Про це Геращенко розповів у коментарі журналістам.

Чоловіка витягнули з-під завалів без ознак життя.

Також рятувальники повідомили, що з-під завалів дістали семирічну дівчинку, вона жива.

«Щойно з-під завалів витягли тіло чоловіка без ознак життя...Імовірно, це батько врятованої щойно дівчинки», – заявив Геращенко.

Нагадаємо, в житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували.

Як відомо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляли про кілька гучних звуків.

Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.

За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.