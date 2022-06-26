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    Новини

    Ракетний удар по Києву: рятувальники знайшли тіло загиблої людини

    На місці вибухів у Києві знайшли тіло загиблого чоловіка - Ракетний удар по Києву: рятувальники знайшли тіло загиблої людини
    На місці вибухів у Києві знайшли тіло загиблого чоловіка
    фото: ДСНС

    Чоловіка витягнули з-під завалів без ознак життя

    Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва. Про це Геращенко розповів у коментарі журналістам.

    Чоловіка витягнули з-під завалів без ознак життя.

    Також рятувальники повідомили, що з-під завалів дістали семирічну дівчинку, вона жива.

    «Щойно з-під завалів витягли тіло чоловіка без ознак життя...Імовірно, це батько врятованої щойно дівчинки», – заявив Геращенко.

    Нагадаємо, в житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували.

    Як відомо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляли про кілька гучних звуків.

    Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.

    За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.

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    Теги: росія МВС окупанти Київ Антон Геращенко війна рятувальники Україна ракета окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по Києву: рятувальники знайшли тіло загиблої людини