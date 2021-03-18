«Росія купує Європу»: Кравчук пояснив бажання приєднати США до «нормандського формату»

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук: Я не хочу ображати Європу, але Росія Європу не слухає

За словами Кравчука, Росія не має підстав відмовити США в участі останньої у переговорах

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук пояснив, чому виступає за розширення «нормандського формату» за рахунок США. На його думку, присутність США «зміцнить хребет» переговорів.

Про це Кравчук сказав в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Я не хочу ображати Європу, але Росія Європу не слухає. Вона купила вже багатьох, зокрема колишніх канцлерів... Росія купує Європу. І я думаю, що наявність в даному разі США у форматі («нормандському», – ред.) зміцнить хребет цієї організації і Росія відчує, що там знаходиться одна з найсильніших, наймогутніших країн світу і що з нею потрібно рахуватися», – сказав Кравчук.

Він також зазначив, що для розширення переговорного процесу, потрібна згода усіх його учасників, проте, за словами Кравчука, Росія не має підстав відмовити США в участі останньої у переговорах.

«Треба аргумент. В чому претензії до США? Росія може бути, а Сполучені Штати не можуть? Головне, щоб це питання поставили в порядок денний і почали обговорювати. Я за те, щоб США були присутні», – сказав Кравчук.

Він нагадав, що на самому початку представник США брав участь у переговорах щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі, проте згодом, США відсторонили від переговорного процесу.

«До речі, як ви знаєте історію, перша зустріч була не в Мінську, а в Швейцарії. Був женевський формат. У женевському форматі був присутній держсекретар Сполучених Штатів Америки. Але потім Путін зумів обвести навколо пальця і Порошенка та інших, і вони доводили тим же Сполученим Штатам Америки, що ми це можемо зробити без вас. Це була величезна помилка. А, якщо починалося за участю США, то можна і продовжити», – сказав Кравчук.

До слова, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін переконаний, що локації майданчика переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі треба переносити з Білорусі в іншу країну.