Росія заявила, що вперше чує про план Києва щодо Донбасу

Україна разом з Францією і Німеччиною розробила план відновлення миру на Донбасі, тепер його має схвалити Росія

У МЗС Росії заявляють, що їм не відомо про план врегулювання на Донбасі, про який заявляє глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Про це сьогодні заявив заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко, пише ТАСС.

Напередодні глава Офісу Зеленського заявив, що Україна разом з Францією і Німеччиною розробила план відновлення миру на Донбасі, тепер його має схвалити Росія.

«Який мирний план? Ми не знаємо нічого про мирний план, який запропонувала Франція і Німеччина. Вперше чую», - сказав він.

Також Руденко заявив, що зустріч лідерів Нормандської четвірки наразі не опрацьовується.

«Щодо саміту ніяких домовленостей немає, оскільки не виконані всі основні умови, необхідні для створення такої зустрічі на вищому рівні», - сказав заступник міністра.

Вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що робота над нормандською зустріччю йде, але якщо вона не відбудеться, то він має намір зустрітися окремо з кожним із лідерів країн учасниць формату.

Раніше Єрмак заявляв, що Росія блокує роботу Тристоронньої контактної групи.

Нагадаємо, на початку року Єрмак взяв участь у зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки». Це сталося 27 січня. Сторони домовилися продовжити консультації на наступних зустрічах на рівні радників. У президентському офісі не уточнили, коли відбудеться наступна зустріч на рівні радників.

Попередня зустріч політичних радників лідерів Нормандської четвірки тривала понад шість годин.

Раніше Єрмак заявив, що нормандська зустріч потрібна для затвердження плану виконання «Мінська».

Також він розповів, що Україна наполегливо виконує свої зобов'язання й чекає від російської сторони такого ж повного виконання досягнутих лідерами «Нормандського формату» домовленостей.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Нормандія й Мінськ – одні з найменш прогнозованих політичних процесів.