Маркарова: Україна прагне більшої залученості США до «нормандського формату»

«Моя задача як посла – забезпечити, щоби Сполучені Штати вели із нами активний діалог та захищали нас», заявила Маркарова

Україна прагне, щоб Сполучені Штати Америки приєднались до «нормандського формату».

Про це в інтерв’ю Lb.ua заявила посол України у США Оксана Маркарова.

«Ми би хотіли більшої залученості США до цього формату. Якою вона буде – вирішувати Вашингтону. Нині це питання активно обговорюється в українському МЗС, в команді профільного віцепрем’єра», – повідомила посол.

Вона додала, що йдеться про більш активну роботу США на різних майданчиках, де вирішується питання війни між Україною та РФ.

«Як майбутній посол, я точно підтримаю додаткове залучення США до вирішення військового конфлікту. Участь США у переговорних процесах відповідає інтересам України, яка прагне зробити різного роду формати більш ефективними», – сказала Маркарова.

Вона також вказала, що її ключовим завданням на посаді посла буде домогтися того, щоби без участі України ніхто не обговорював питання, пов’язані із її майбутнім та територіальної цілісністю.

«Моя задача як посла – забезпечити, щоби Сполучені Штати вели із нами активний діалог та захищали нас. Найголовніше, щоби розмови про Україну відбувалися за участі України, а якщо вони відбуваються без нас, то щоби під час них звучали слова про відданість захисту територіальної цілісності України. Те, що нинішній президент США озвучив під час розмови із лідером РФ», – підсумувала Маркарова.

Нагадаємо, 25 лютого президент Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову надзвичайним і повноважним послом України у Сполучених Штатах Америки. Вітаючи Маркарову з призначенням, він зазначив, що її кандидатура має три ключові переваги: патріотизм, високий фаховий рівень та дуже позитивне сприйняття у США.

Як відомо, 20 листопада 2020 року Офіс Зеленського вирішив змінити посла України в США. Володимира Єльченка, призначеного надзвичайним і повноважним послом України в США президентом Володимиром Зеленським менш як рік назад, вирішено замінити ексміністром фінансів Оксаною Маркаровою.