Росія має негайно припинити нарощування військ на кордоні з Україною – генсек НАТО

РФ наблизила тисячі підрозділів у бойовій готовності до українських кордонів, повідомив Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликає Росію негайно припинити нарощування військ на кордоні з Україною та на окупованих територіях. Таку заяву він зробив у Брюсселі після засідання Комісії Україна-НАТО, яке відбулося на прохання української сторони у зв'язку з посиленням військової присутності РФ на кордоні з Україною, передає «Інтерфакс-Україна».

«Ми серйозно стурбовані розвитком подій, і НАТО пильно моніторить ситуацію. За останні тижні Росія наблизила тисячі підрозділів у бойовій готовності до українських кордонів. Це – найбільше збільшення російський військ із часу незаконної анексії Криму в 2014 році», – констатував генсек НАТО.

Він висловив переконання, що «значне нарощування військ Росією не обґрунтовано, нез'ясовно та викликає глибоку стурбованість».

"Росія має покласти край цьому військовому нарощуванню в та навколо України, припинити свої провокації та негайно деескалувати ситуацію», – закликав Столтенберг.

13 квітня НАТО провело засідання Комісії Україна-НАТО.

Нагадаємо, у Держдепі США та НАТО спільно висловилися щодо нарощування військ РФ біля кордонів України. Сьогодні у Брюсселі також Держсекретар США Ентоні Блінкен проведе зустріч з главою українського МЗС Дмитром Кулебою.

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