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    Столтенберг: НАТО збільшить присутність у Чорному морі через дії РФ в Криму

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    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав безпеку в Чорному морі пріоритетом для Альянсу - Столтенберг: НАТО збільшить присутність у Чорному морі через дії РФ в Криму
    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав безпеку в Чорному морі пріоритетом для Альянсу

    «Росія використовує Крим для демонстрації сили, тож ми працюємо над тим, щоб зміцнити нашу присутність в чорноморському регіоні», заявив генсек НАТО

    У НАТО занепокоєні діями Росії, яка нарощує військові спроможності в регіоні Чорного моря.

    Про це за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

    «Безпека у Чорному морі є пріоритетом для НАТО та для Грузії, і ми занепокоєні триваючим нарощуванням російських сил в цьому регіоні. Росія використовує Крим для демонстрації сили, тож ми працюємо над тим, щоб зміцнити нашу присутність в чорноморському регіоні», – сказав Столтенберг.

    Він підкреслив, що НАТО поважає суверенітет та територіальну цілісність Грузії та закликає Росію зупинити політику визнання Абхазії та Південної Осетії, і вивести звідти всі свої сили.

    У свою чергу, прем’єр Іраклі Гарібашвілі привітав збільшення присутності НАТО в регіоні.

    «Така присутність є стримувальним чинником, який має потужний стабілізаційний ефект для безпеки країн регіону. Європейська безпека не може бути повною без безпечного та стабільного Чорного моря», – зазначив він.

    Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україні потрібно сконцентруватися на реалізації реформ, щоб наблизитися до членства в Альянсі.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський готовий поговорити з новим президентом США Джо Байденом на тему членства України в НАТО та розповів, про що поцікавився у новообраного очільника Америки.

    Джерело: Укрінформ

    Теги: Крим Росія Чорне море НАТО Грузія Україна Єнс Столтенберг суверенітет
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