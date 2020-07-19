Росія використала пандемію коронавірусу для поширення своєї пропаганди, – Столтенберг



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Столтенберг повідомив, що під час пандемії коронавірусу Росія збільшила свою військову присутність у Лівії

«Найпотужнішою зброєю проти дезінформації є вільна і незалежна преса» – генсек НАТО

Росія і Китай скористалися пандемією коронавірусу для поширення своєї пропаганди проти країн НАТО.

Про це розповів генсек Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв’ю іспанському виданню El Pais.

Генсек вважає, що державні та недержавні суб’єкти намагалися використати ситуацію з коронавірусом для поширення своєї пропаганди, частково для внесення розбрату між членами Альянсу і частково для підриву довіри до демократичних інституцій.

«Ми бачили, як Китай і Росія заявили, що вірус був створений союзними країнами (членами НАТО). Кіберпростір і соціальні мережі також використовувалися для поширення неправдивих звинувачень. НАТО відповіло, надавши факти. Відповідь на пропаганду – це не пропаганда», – сказав Столтенберг.

За його словами, найпотужнішою зброєю проти дезінформації є вільна і незалежна преса.

Також Єнс Столтенберг повідомив, що під час пандемії коронавірусу Росія збільшила свою військову присутність у Лівії.

Нагадаємо, міністри оборони країн-членів НАТО 17 червня у режимі відеоконференції обговорили питання посилення безпеки Альянсу, зокрема, відповідь на нарощування Росією арсеналу ракет з ядерною зброєю.

Як повідомлялося, Столтенберг назвав Росію першою серед викликів для НАТО на найближче десятиліття.

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