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    Держдеп та НАТО однозначно висловилися щодо агресії Росії

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    У Держдепі обговорюють ситуацію навколо України - Держдеп та НАТО однозначно висловилися щодо агресії Росії
    У Держдепі обговорюють ситуацію навколо України
    Фото з відкритих джерел

    Блінкен здійснить візит 13-15 квітня в Брюссель

    У Держдепі США та НАТО спільно висловилися щодо нарощування військ РФ біля кордонів України. Про це йдеться в повідомленні в Twitter Держсекретаря США Ентоні Блінкена.

    Очільник американського зовнішньополітичного відомства здійснить візит 13-15 квітня в Брюссель, де проведе зустріч з главою українського МЗС Дмитром Кулебою та Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

    Генсек НАТО та Блінкен обговорили ситуацію з російськими військами біля кордонів України.

    «Ми погодилися з приводу того, що Росія має припинити небезпечне нарощування військових сил біля кордонів з Україною та триваючу агресію», – написав Блінкен.

    Нагадаємо, 13 квітня НАТО проведе засідання Комісії Україна-НАТО. Вперше Блінкен та Кулеба провели телефонні переговори на початку лютого 2021 року. Тоді Блінкен зазначив, що США надають пріоритет суверенітету, територіальної цілісності і євроатлантичним устремлінням України. За словами держсекретаря, США і далі будуть надавати серйозну економічну і військову допомогу США Україні.

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    Теги: МЗС Росія США НАТО війна Брюссель Україна
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