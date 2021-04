Держдеп та НАТО однозначно висловилися щодо агресії Росії

У Держдепі США та НАТО спільно висловилися щодо нарощування військ РФ біля кордонів України. Про це йдеться в повідомленні в Twitter Держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Очільник американського зовнішньополітичного відомства здійснить візит 13-15 квітня в Брюссель, де проведе зустріч з главою українського МЗС Дмитром Кулебою та Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Генсек НАТО та Блінкен обговорили ситуацію з російськими військами біля кордонів України.

«Ми погодилися з приводу того, що Росія має припинити небезпечне нарощування військових сил біля кордонів з Україною та триваючу агресію», – написав Блінкен.

