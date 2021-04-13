Держдеп та НАТО однозначно висловилися щодо агресії Росії
Блінкен здійснить візит 13-15 квітня в Брюссель
У Держдепі США та НАТО спільно висловилися щодо нарощування військ РФ біля кордонів України. Про це йдеться в повідомленні в Twitter Держсекретаря США Ентоні Блінкена.
Очільник американського зовнішньополітичного відомства здійснить візит 13-15 квітня в Брюссель, де проведе зустріч з главою українського МЗС Дмитром Кулебою та Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Генсек НАТО та Блінкен обговорили ситуацію з російськими військами біля кордонів України.
«Ми погодилися з приводу того, що Росія має припинити небезпечне нарощування військових сил біля кордонів з Україною та триваючу агресію», – написав Блінкен.
Good to speak with @NATO Secretary General @jensstoltenberg today, whom I look forward to seeing soon. We agreed Russia must end its dangerous military buildup and ongoing aggression along Ukraine’s borders. We also discussed prospects for advancing peace in Afghanistan.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 12, 2021
Нагадаємо, 13 квітня НАТО проведе засідання Комісії Україна-НАТО. Вперше Блінкен та Кулеба провели телефонні переговори на початку лютого 2021 року. Тоді Блінкен зазначив, що США надають пріоритет суверенітету, територіальної цілісності і євроатлантичним устремлінням України. За словами держсекретаря, США і далі будуть надавати серйозну економічну і військову допомогу США Україні.