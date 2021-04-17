Росія не готова до великої війни з Україною – Турчинов

Екссекретар РНБО вважає, що розмова з Російською Федерацією має бути з позиції сили, тільки її розуміє Путін

Росія не готова до великої війни з Україною. Те, що відбувається зараз на Донбасі та у Криму – демонстрація сили. І таким чином Путін хоче примусити Зеленського, його оточення, піти на серйозні поступки. Про це заявив екссекретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов у програмі «Суботнє інтерв’ю» на «Радіо Свобода».

«Це, безумовно, такий примус для української влади, і коли вона не витримає цей тиск, це буде для нас проблема і дуже серйозна поразка», – сказав він.

Турчинов також додав, що розмова з Російською Федерацією має бути з позиції сили, тільки її розуміє Путін.

«Коли його почнуть у чомусь переконувати, він будь-який компроміс, будь-яку форму переконання сприймає як слабкість і починає тільки нахабніти. І саме тому мені здається, що прийшов час із Росією говорити шляхом ультиматумів – посилення санкцій, посилення обмежень. І, безумовно, припинення їхніх стратегічних проектів, таких як «Північний потік-2», саме це буде більш ефективно, ніж будь-які переговори і дискусії», – зазначив Турчинов.

Колишній секретар РНБО також додав, що Путін об’єктивно є вбивцею.

«Не знаю, як Зеленський міг побачити в його очах мир, там кров, причому кров тисячі українців. І після цього ініціативно пропонується зустріч, пропонуються переговори. Я ще раз хочу сказати для всіх політиків –європейських, американських, українських – Путін розуміє тільки силу, все інше не працює ані на користь, ані на результат», – наголосив політик.

Раніше колишній секретар Ради нацбезпеки України Олександр Турчинов висміяв і розкритикував «професіоналізм» агентів Федеральної служби безпеки Росії. У своєму блозі він порівняв російських спецагентів з куртизанками, які лише виконують примхи свого господаря.

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