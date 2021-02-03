Блокування прокремлівських каналів. Турчинов розповів про два проблемні аспекти

За словами Турчинова, рішення щодо санкцій було ініційоване наприкінці 2018 року

Блокування телерупорів кремлівської «п‘ятої колони» в Україні – єдиний реальний крок, що зміцнює національну безпеку, який зробила команда Зеленського за два роки. Проте є два проблемні аспекти, повідомив колишній секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов на своєму сайті.

Турчинов нагадав, що рішення Верховної Ради щодо накладання санкцій на телеканали з інформаційного пулу кума Путіна Медведчука було ініційоване наприкінці 2018 року депутатами фракції «Народний Фронт», «Блок Петра Порошенка» та «Самопоміч».

«Це було правильне рішення, яке мало на меті забезпечити безпеку країни. Складність його реалізації полягала насамперед у правовій площині. Справа в тому, що санкційний інструментарій за законом використовується проти іноземних юридичний і фізичних осіб. Для резидентів і громадян України законодавством передбачений єдиний випадок – участь у терористичній діяльності, включаючи її фінансування», – написав він.

За його словами, був і другий проблемний аспект – почались президентські вибори й Порошенка почали звинувачувати в бажанні знищити засоби масової інформації, що належали його політичним опонентам.

«Для того, щоби зняти суспільну напругу та залишитися в правовому полі, Службі безпеки України було доручено зібрати докази щодо участі в терористичній діяльності фізичних та юридичних осіб, які стояли за проросійськими телеканалами. Це мало бути реалізованим у конкретних кримінальних справах, що стало б підставою для застосування санкцій», – повідомив Турчинов.

Він додав, що СБУ планувала виконати цю задачу одразу після президентських виборів, але перемога Зеленського відтермінувала реалізацію рішення на два роки.

«Сподіваюся, що основною мотивацією вчорашнього рішення РНБО був, усе ж таки, захист країни від російської інформаційної агресії, а не падіння рейтингів провладної партії і їх електоральний перетин з ОПЗЖ», – підсумував Турчинов.

Колишній президент України Петро Порошенко підтримав рішення РНБО як таке, що направлене на захист України.

Нагадаємо, рішення РНБО про накладання санкцій на Тараса Козака та низку телеканалів ухвалено відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції», постанови Верховної Ради № 2589–VIII від 4 жовтня 2018 року та пропозицій Служби безпеки України.