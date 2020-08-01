Завдяки кримінальній справі росіяни полюбили колишнього хабаровського губернатора Фургала

Іван Преображенський Політолог, експерт по країнах Центральної і Східної Європи

Іван Преображенський

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Виростити альтернативного лідера - майстер-клас від Кремля на прикладі Фургала

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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в июле внезапно ворвался в десятку деятелей, которым больше всего, по данным исследования «Левады-центра», доверяют россияне. Причем он сразу обогнал оппозиционера Алексея Навального и бывшего премьера Дмитрия Медведева, поделив 7-8 места в рейтинге с Павлом Грудининым, экс-кандидатом в президенты от КПРФ на выборах 2018 года. Чья заслуга больше в таком росте его популярности и узнаваемости - самого Фургала или Кремля, который уволил его «в связи с утратой доверия»?

Губернатор на доверии

Кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Фургал считался «техническим кандидатом» на выборах губернатора Хабаровского края в 2018 году. До того момента, пока не выяснилось, что избиратели готовы голосовать за кого угодно, лишь бы не за ставленника «Единой России» и Кремля. Поэтому после избрания Фургал оказался практически единственным в стране «народным губернатором».

Что в его случае подразумевалось под таким определением? Во-первых, взаимная лояльность губернатора и избирателей. Кремль сразу был настроен к Фургалу так негативно, что было понятно - заслужить любовь, а значит и доверие федерального центра ему не удастся. Как мы сейчас знаем, расследование уголовного дела против губернатора началось практически сразу же, как только он вступил в должность.

Так что с самого начала было понятно, что Фургалу (как, кстати, и президенту Владимиру Путину) надо иметь максимально высокий рейтинг. Другой страховки от увольнения у него просто нет. Именно поэтому он приглашал в Хабаровский край специалистов действительно высокого уровня - вроде вице-губернатора Юрия Золочевского, успевшего до хабаровской администрации поработать в таких серьезных организациях, как ВТБ, Ренессанс-страхование и финансовая группа Альфа. Он, к слову, уже уволен новым врио губернатора Дегтяревым.

В общем, Фургал не только «пиарился», но и активно работал во имя интересов хабаровчан, понимая, что защитить его может только народная любовь. А ее нельзя заслужить, если мнение Кремля тебя волнует больше, чем мнение твоих избирателей. Но рост его популярности именно сейчас и за пределами Хабаровского края - заслуга все же не Фургала.

Правительство с другой планеты

Недостаток лояльности вкупе с возможным давлением со стороны партнеров по бизнесу, а также, естественно, уголовным делом стали причинами, по которым хабаровский губернатор был не только задержан, но и уволен Путиным «в связи с утратой доверия». Однако, как показывает опрос Левады-центра, россияне тут не согласны со своим президентом.

Уже 3% (сразу втрое больше, чем раньше) заявляют, что Фургал вызывает у них доверие. Такой взлет - следствие его раскрутки в федеральных медиа. Внезапно россияне узнали, что еще бывают губернаторы, ради которых люди готовы выходить на несанкционированные митинги. И это для них достаточная рекомендация.

Доказать, что причина роста доверия к Фургалу именно в его невольной раскрутке федеральными медиа, рассказывающими о его преступлениях и «достижениях» его преемника Михаила Дегтярева нетрудно. По данным другого опроса того же Левада-центра, 26% внимательно следят за протестами в Хабаровском крае, 57% россиян про них слышали, целых 45% относятся положительно к протестующим, а еще 26% - нейтрально. Так что доверие к Фургалу увеличивалось по мере роста осведомленности публики.

Если не Путин, то кто

Есть мнение, что у такого эффекта две причины. Первая: Владимир Путин и его окружение настолько вытоптали политическое поле, что в России «на безрыбье» может стать моральным авторитетом уже и человек, которого власти обвиняют в причастности к убийству. Главное - харизма и положительные результаты его работы в регионе.

Вторая причина: неадекватное восприятие властями реальной ситуации. В Москву идут заверения, что никакого «непутинского» большинства в Хабаровском крае нет, а мутят воду заезжие смутьяны, что только еще больше усиливает протесты. Не желая принимать реальность, опасаясь расстроить президента, Кремль сам создает Путину нового, совершенно неожиданного конкурента в борьбе за симпатии россиян.

Это может стать неприятной для властей тенденцией - когда любой, утрачивающий доверие главы государства, автоматически начнет приобретать его в глазах рядовых граждан. И чтобы этого избежать, кремлевским политтехнологам надо будет не только самим спуститься на землю, но и вернуть туда президента, который все больше уходит в глубины «фальсификации истории» и геополитических войн. Вот только реально ли это еще сделать?

Джерело: Deutsche Welle

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