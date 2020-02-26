Чому Україна повинна опікуватися дотриманням прав народів, що проживають у РФ та анексованому Криму?



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Карикатура: СЕргій Йолкін. Джерело: Німецька хвиля

Своїми змінами до конституції Росія бере чіткий шлях на ізоляцію

Україна повинна звертати увагу на те, що коїться з правами людини в інших країнах, зокрема в Росії, згідно з міжнародним правом, і як учасник міжнародної світової спільноти. Про це заявила народна депутатка 9-го скликання, член фракції «Голос» та член Постійної делегації в ПАРЄ Леся Василенко під час пресконференції в пресцентрі «Главком».

«Як члена міжнародної світової спільноти у нас є обов’язки, а саме щодо підтримання демократичного порядку, щодо захисту прав людини у тому числі і права національних меншин, і права окремих народів», - каже Василенко.

15 січня 2020 року В. Путін ініціював поправки до Конституції РФ. Зокрема йдеться про те, що єдиною державною мовою на всій території федерації є російська мова, створення загальноросійської культурної ідентичності, пріоритет конституції над міжнародними договорами, дії на відчуження територій РФ не допускаються, тобто вихід національних республік та інших територій зі складу РФ неможливий. 25 липня 2018 року на федеральному рівні було прийнято закон про те, що мови національних республік є не обов’язковими для вивчення. Та що з того світу, що Росія змінює свою конституцію?

«Росія діє за своїм планом. Вона суверенна держава і начебто має право абсолютно вільно вирішувати, який буде порядок в межах її власних кордонів. Але в той же час Росія має зобов’язання перед тією ж міжнародною спільнотою, вона декларує себе рівноправним учасником всіх діалогів і дискусій, які відбуваються на різних міжнародних майданчиках. Але така повноцінна участь не можлива, якщо Росія не дотримується базових норм міжнародного права. Своїми змінами до конституції Росія бере чіткий шлях на ізоляцію», - говорить Василенко.

На її переконання, світ повинен був би реагувати на те, що наразі відбувається в Росії. «Великі потужні країни повинні реагувати на те, що під їхнім носом відбувається згортання демократії. Відбувається абсолютно свавільне порушення базових прав людини. Відбувається нівечення культурних, релігійних, мовних прав окремих народів», - занепокоюється депутат.

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Принагідно нагадаємо, що парламент України 8-го скликання у травні 2019 року прийняв Постанову «Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, національних парламентів держав світу щодо засудження порушення прав корінних народів у Російській Федерації та на тимчасово окупованих нею територіях України», зокрема в постанові йдеться «звернути особливу увагу на потребу захистити мови корінних народів у Російській Федерації та на тимчасово окупованих нею територіях України, вимагати від російської влади повернути навчання рідною мовою та належне вивчення рідної мови в загальноосвітніх навчальних закладах у повному обсязі, усунути штучні перешкоди на шляху розвитку системи вищої освіти мовами корінних народів».

Постійне представництво України при відділенні ООН в Женеві на своїй сторінці у Facebook повідомляло, що після анексії Криму кількість учнів, які навчаються українською мовою, зменшилася у 150 разів, а також значно обмежено вивчення і кримськотатарської мови.

На думку інязора ерзянського народу Боляєня Сиреся, запропоновані поправки до конституції РФ призведуть до ліквідації національних республік.