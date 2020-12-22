Розслідування Навального не залишило мокрого місця від ФСБ

Українські спецслужби неодноразово вже доводили свою перевагу над російськими

Два інформаційні матеріали щодо розслідування отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального не залишили мокрого місця від пихатої Федеральної служби безпеки Росії, показавши їх нице нутро, сліпу готовність вбивати своїх громадян та найнижчий рівень професіоналізму.

Що цікаво, до ФСБ в Росії завжди відбиралися найкращі кадри з усього сектору безпеки. Ці розслідування наочно демонструють, як сьогодні працюють ці «найкращі кадри» та свідчать, що система безпеки в РФ деградувала, як і сама Dark Еmpire. Подивіться розслідування Навального з приводу його отруєння та згадайте історію в Солсбері. Претендуючи на звання спадкоємців кривавої величі КДБ – безжальних професіоналів, – у ФСБ залишилася лише перша частина від цих словосполучень – «криваві та безжальні». А те, що вони виконують, чи намагаються виконати, будь-яку волю свого господаря робить їх схожими на представниць найдавнішої професії людства. У Бальзака був твір з промовистою назвою «Блиск і злидні куртизанок». Але «блиск» ФСБ давно зійшов, залишилися лише ганебні та аморальні злидні.

На цьому фоні бридко згадувати оди деяких українських ветеранів-силовиків, які за командою Банкової розповідали про «високий рівень професіоналізму російських спецслужб, який би ніколи не дав реалізувати операцію із вербування і затримання вагнерівців». Але наші спецслужби неодноразово вже доводили свою перевагу над російськими.

Окупація Криму, війна проти України на Донбасі, використання бойових отруйних речовин за кордоном і всередині РФ, ліквідація бізнесменів, журналістів і політичних опонентів, – все це зайвий раз доводить, що міжнародний тероризм є обличчям режиму Путіна, його агресивною сутністю і варварською ідеологією. Всіх цих фактів має бути більш ніж достатньо для посилення санкцій і повної ізоляції путінського режиму у світі, що повинно прискорити його остаточну деградацію і падіння.

Джерело: блог Олександра Турчинова

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