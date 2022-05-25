Росія готова створити прохід для експорту українського зерна, але виставила умови

РФ вимагає розмінування з боку України всіх портів та зняття санкцій

Кремль вважає, що Україна зобов'язана самостійно розмінувати всі порти

Російська влада заявила, що готова піти на поступки і зробити коридор для експорту українського зерна та іншого продовольства. Але заради цього РФ вимагає зняти з неї санкції. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Заступник міністра закордонних справ країни-агресорки Андрій Руденко заявив, що для вирішення даної продовольчої проблеми потрібен «комплексний підхід», у тому числі зняття санкцій на експорт російських товарів і фінансові платежі.

Крім того, російський чиновник додав, що Україна зобов'язана самостійно розмінувати всі порти.

«РФ також вимагає розмінування з боку України всіх портів, де стоять кораблі. Росія готова надати необхідний гуманітарний прохід, що вона робить щодня», – заявив представник МЗС.

Нагадаємо, раніше Китай заявив, що готовий сприяти створенню «зеленого каналу» для експорту з України. Також Хорватія пропонує Україні свої порти для транспортування зерна