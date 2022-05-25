Окупанти шоковані, що весь світ підтримує Україну зброєю: перехоплення СБУ (аудіо)

Рашисти бідкаються, що весь світ проти Росії

Російські загарбники в шоці, що весь світ надає Україні зброю. Це різко контрастує з «підкріпленням» загарбників: оскільки їм везуть «молодих довбнів», у яких навіть бронежилетів немає. Про це свідчать нові перехопленні СБУ розмови окупантів.

«Америкоси приволокли підкріплення їм, зброю. Там Америка і весь світ, нах*й! Все туди ху*рят, розумієш, підкріпленя їм, бл*дь! Всі проти Росії», – розповідає один окупант іншому.

Увага, багато ненормативної лексики

Він додає, що розмовляв із колегою, який займається поповненням для їхньої армії. «Пиз*ец, каже, братан, пиз*ец. Молодняк, каже, долбо*би їдуть. Я взагалі в ах*ї. Заїхали туди, а вони без броніків, без ніх*я. Пішли в магазин пиво купити...» – бідкається рашист.

«Тож поки «найСИНІша армія світу» купує пиво, ми освоюємо новітню зброю, щоб захистити свою державу», – йдеться у дописі СБУ.

Як раніше повідомлялося, окупанти також скаржаться, що російський рубль перетворюється на «фантики». Раніше СБУ повідомила, що мобілізовані в «ДНР» окупанти шукають правозахисні організації, щоб утекти з війни. Вони порівнюють службу в російській армії з рабством, називають це порушенням прав людини і готові до дезертирства.